Prezes Cyber_Folks: Shoper na początek. Kierunek to zagranica

– Dobrze czujemy się w Europie Środkowej. Jesteśmy obecni w wielu krajach, przyglądamy się np. Węgrom – dodaje.

Ekspansję Cyber_Folks chce finansować długiem. – Tę transakcję sfinansujemy długiem na poziomie 500 mln zł, a 50 mln zł wyłożymy ze środków własnych – zapowiada.

Zapewnia, że od startu rozmów do podpisania umowy przedwstępnej minęło kilka dni. – Chwilowo rynki z różnych przyczyn były w takim momencie, że transakcja nabrała racjonalności dla obu stron – mówi Dwernicki.

– Do tej pory konkurowaliśmy z Shoperem, choć ma on nieco innych klientów. Walczyliśmy o ten sam rynek, budowaliśmy przewagi na lokalnym rynku. Teraz chcemy budować razem technologię konkurencyjną dla światowych graczy, korzystając z potęgi, jaką daje sztuczna inteligencja – mówi Dwernicki.

Co zrobi UOKiK?

Aby do transakcji doszło, potrzebna jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czy będzie to prosta decyzja? – Z punktu widzenia wartości rynku e-commerce, która według obliczeń PwC wynosi 140 mld zł rocznie, jesteśmy małymi graczami. Biznesowo patrzymy na wielkości GMV transakcji, które przechodzą przez nasze systemy. Po naszej stronie to kilka miliardów rocznie. Z kolei udział Shopera to około 9 proc. – wylicza Dwernicki.

GMV to wartość przedmiotów sprzedanych za pośrednictwem e-sklepów. Dla UOKiK ważne są przychody firm podlegających koncentracji (są istotnie niższe niż GMV), ale też to, ilu mają klientów. – Na silnikach Cyber_Folks działa około 1400 e-sklepów. Shoper nie publikuje takich danych i nie znamy ich – mówi Dwernicki.