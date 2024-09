Zarząd One More Level podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsumował ostatnie lata działalności i opowiedział o planach. Zostały one ujęte w nowej strategii na lata 2024-2029. Zakłada ona wydanie dwóch gier (rozwijających IP „Cyber Slash” oraz „Project Swift”) oraz zakończenie realizacji trzeciego tytułu.

Kiedy premiera Cyber Slash?

Rozwijany pod kodową nazwą "Cyber Slash" będzie osadzony w alternatywnej historii XIX wieku.

- Umożliwimy graczom udział w epickiej, mrocznej reinterpretacji dawnych czasów, w której legendarne postaci staną naprzeciw nieznanym siłom i zmierzą się z zagrożeniami rodem z horroru. Fani studia na pewno odnajdą się w nowym tytule, ponieważ wciąż stawiamy na wymagającą i pełną akcji rozgrywkę - mówi prezes studia, Szymon Bryła. Premiera zapowiedziana została na 2026 r. Gra będzie wydana samodzielnie przez spółkę. Z kolei „Project Swift” ma zostać sfinalizowany w 2028 r.

Żeby zwiększyć efektywność biznesu, spółka planuje powołanie wewnętrznego działu, kierowanego przez Przemysława Witaszczyka z Zakładu Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dział będzie odpowiedzialny za włączenie AI w projekty realizowane przez One More Level. Planowane jest także powołanie działu wydawniczego i rozpoczęcie działalności self-publishing.