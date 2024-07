Notowania PlayWaya podczas poniedziałkowej sesji zyskują na wartości. Przed południem kurs rośnie o prawie 5 proc. i wynosi 291 zł. To mocne odreagowanie po piątkowej przecenie, która była efektem informacji o programie motywacyjnym. Na finiszu piątkowej sesji akcje potaniały o ponad 6 proc.

Reklama

Dlaczego PlayWay zmienił warunki programu motywacyjnego?

W czwartek 18 lipca rada nadzorcza spółki przyjęła regulamin programu motywacyjnego dla członków zarządu i potwierdziła spełnienie przez prezesa, Krzysztofa Kostowskiego w roku obrotowym 2023 wszystkich warunków wymienionych w uchwale. Mowa m.in. o konieczności wypracowania wyższego zysku netto niż rok wcześniej. Zysk w 2023 r. wyniósł 144 mln zł wobec 114,8 mln zł w 2022 r. Warto jednak odnotować, że warunki programu zostały zmienione na czerwcowym walnym zgromadzeniu i najwyraźniej nie spodobało się to rynkowi. Według wcześniejszych założeń warunkiem nabycia przez członków zarządu prawa do objęcia akcji był wzrost zysku operacyjnego, tymczasem ten był niższy niż w 2022 r. (spadł do 159,2 mln zł ze 172,6 mln zł).

Co zrobił prezes PlayWaya, Krzysztof Kostowski?

W piątek wieczorem na rynek trafił komunikat spółki, z którego wynika, że Krzysztof Kostowski zrzeka się prawa do objęcia nowych akcji w ramach programu motywacyjnego. Miała być to pula 66 tys. walorów. W związku z brakiem innych osób uprawnionych do udziału w programie motywacyjnym za rok obrotowy 2023, nowe akcje nie zostaną zaoferowane żadnemu członkowi zarządu. Poprosiliśmy prezesa o komentarz.



- W maju akcjonariusz większościowy zaproponował zmianę programu motywacyjnego, który w największym stopniu by właśnie jego rozwadniał. W czerwcu było to głosowane również przez kilkudziesięciu akcjonariuszy mniejszościowych, bez żadnego głosu przeciw. W lipcu mniejszościowi akcjonariusze na platformie X wyrazili swoje niezadowolenie, a ja przychyliłem się do ich głosu - wyjaśnia prezes.

PlayWay zadebiutował na GPW w 2016 r. Systematycznie rozwija biznes, w górę idzie też wycena akcji. W IPO sprzedawano je po 52 zł. Od tego czasu podrożały o 460 proc. Kapitalizacja studia wynosi obecnie 1,9 mld zł. Rynkowa wartość pakietu akcji, których zrzekł się Kostowski, przy obecnej cenie akcji wynosi 19,2 mln zł.