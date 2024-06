11 bit studios podjęło decyzję o przełożeniu premiery po analizie tysięcy ankiet, zebranych po tym, jak w kwietniu udostępniło tzw. wersję beta (stanowiącą wycinek pełnej produkcji).

- Analiza ankiet pomogła nam ustawić priorytety na długiej liście rzeczy, które planowaliśmy dodać do gry. Jednocześnie zdaliśmy sobie sprawę, że aby zrobić to dobrze – i oddać w ręce graczy produkcję najwyższej jakości – potrzebujemy więcej czasu na dokończenie prac nad „Frostpunkiem 2”. Zdecydowaliśmy, że zaadresujemy te uwagi już w wersji premierowej, a nie dopiero w popremierowych patchach do gry. To oznacza jednak, że potrzebujemy kilku dodatkowych tygodni na dokończenie produkcji - wyjaśnia Przemysław Marszał, prezes 11 bit studios.

Premiera „The Alters” też będzie później

Spółka sygnalizuje, że lista ulepszeń, które zostaną zaimplementowane we „Frostpunku 2”obejmuje m.in. nowe dodatki do mechaniki gry, ulepszony interfejs użytkownika oraz szereg innych.

- Dodatkowy czas wykorzystamy także na jeszcze lepsze dopracowanie wszystkich elementów gry - deklaruje prezes. Przyznaje, że przesunięcie premiery „Frostpunka 2” na wrzesień oznacza, że również debiut rynkowy „The Alters” nastąpi nieco później niż sygnalizowany wcześniej przełom sierpnia i września.

- Premiery „Frostpunka 2” i „The Alters” dzieliły będą pojedyncze tygodnie - zapewnia prezes.