Szaleństwo na akcjach telekomu z Gdańska. Dwóch chętnych inwestorów

Na co liczy Telestrada

Oferta, którą ogłosiła Telestrada dotyczy minimum 6,22 mln, a maksymalnie 8,3 mln akcji Aiton Caldwell. To od 50,2 proc. do prawie 67 proc. wszystkich akcji wyemitowanych przez ten podmiot.

Jacek Lichota zapewnia, że nie jest „po słowie” z żadnym ze znaczących akcjonariuszy AC. - Nie mamy porozumień z żadnym z założycieli Aiton Caldwell. Zainteresowaliśmy się tą firmą ponieważ oficjalnie poinformowała, że chce znaleźć inwestora – mówi Lichota.

Pytany, czy wie o umowie z Alfavox – nie przeczy. - Czytałem, że zarząd Aitona zawarł umowę o poufności z Alfavox Software. Natomiast myślę, że nasza oferta może być interesująca dla inwestorów. Oferujemy za akcję sporo więcej niż kosztowały walory tej firmy na giełdzie chociażby w ubiegłym roku — twierdzi.

W treści oferty Telestrady podano, że może ona podnieść ofertę o ile dostanie zgodę biura maklerskiego pośredniczącego – DM Millennium.

Kim są inwestorzy dla Aitona?

Alfavox Software według Krajowego Rejestru Sądowego należy do Macieja Roehricha, a szefuje firmie Michał Góra, do którego należy spółka Alfavox. Firmy te zajmują się usługami informatycznymi i zatrudniają po około 20 osób. W 2022 r. miały w sumie 27 mln zł przychodu. Do klientów Alfavoksu należały banki, firmy ubezpieczeniowe, czy telekomu.

Aiton Caldwell ma siedzibę w Gdańsku. To dawny FreecoNet, firma, która przez lata przejmowała operatorów świadczących usługi głosowe w oparciu o protokół IP (VoIP) i zajmujące się także przesyłem ruchu telekomunikacyjnego w sieci stacjonarnej. W 2009 r. przejęła 30 operatorów świadczących usługi w oparciu o należącą do Netii platformę fon24.pl (m.in. Halo Interia, Fonea, Darmowe Rozmowy, TeleGadu). Rok później sfuzjowała się z Tlenofonem i do grupy dołączyły spółki należące do d. grupy Mediatel. W kolejnym etapie FreecoNet połączono z informatyczną Daterą.