Akcje cyber_Folks (dawne R22) drożeją podczas środowej sesji o 5 proc. do 107 zł. Kapitalizacja firmy przekracza 1,5 mld zł. Dzisiejsze wzrosty są reakcją na opublikowane wyniki. Przychody w 2023 roku wyniosły 480 mln zł (+22,4 proc. rok do roku), a skorygowana EBITDA 141,3 mln zł (+36 proc.). Z kolei zysk netto wyniósł 87,4 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej. Z kolei w samym IV kwartale przychody wyniosły 132 mln zł, a skorygowana EBITDA 38,4 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w całym 2023 r. wyniósł 50,8 mln zł, a w samym IV kwartale 21,4 mln zł, co oznacza wzrost o 142 proc. w ujęciu rok do roku.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Technologie cyber_Folks z szansą na awans do mWIG40 Technologiczna grupa podała szacunki za IV kwartał 2023 r. Zwiększyła skorygowany wynik EBITDA o ponad jedną piątą, a przychody o prawie 18 proc.

Motorem biznesu grupy jest postępująca cyfryzacja. W 2023 roku spółka wprowadziła do oferty nowe usługi, m.in. program do fakturowania dla małych firm oraz kreator sklepów internetowych. Grupa podkreśla, że aby wspierać rozwój autorskich produktów, w minionym roku przeznaczyła znaczne kwoty na dział R&D. Efektem jest kreator domen napędzany przez technologię sztucznej inteligencji, a także wprowadzone na początku 2024 roku narzędzie _Now.

- Wyniki które osiągamy to efekt sprawnego modelu biznesowego opartego na subskrypcjach. Możemy pochwalić się także wysoką konwersją EBITDA na przepływy pieniężne. Skorygowana EBITDA za 2023 roku znacząco przekroczyła nasz cel. Niezmiennie planujemy regularnie dzielić się z naszymi akcjonariuszami zyskiem w postaci dywidendy - zapowiada Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks.