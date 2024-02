cyber_Folks z szansą na awans do mWIG40

Wyniki za IV kwartał są nieco powyżej rynkowego konsensusu. Zarząd cyber_Folks podkreśla, że wypracowane rezultaty są efektem czysto organicznego wzrostu biznesu, który pod względem kluczowych parametrów wzrósł w tempie około 20 proc. rocznie.

- Istotnie wzrosła sprzedaż do małych i średnich przedsiębiorstw w modelu przedpłaconym, co przełożyło się na bardzo wysoką konwersję EBITDA na przepływy pieniężne z działalności z operacyjnej, które wzrosły rok do roku o blisko 40 proc. - podkreślił wiceprezes Robert Stasik.

Zarząd sygnalizuje, że spółka ma szansę wejść do mWIG40. Z wyliczeń analityków wynika, że jest około 60-proc. prawdopodobieństwo że tak się stanie. Zależy to od dnia jaki wybierze GPW do kryterium kapitalizacji z tygodnia między 12, a 16 lutego.

- Jeżeli będzie to 12, 15 lub 16 to najprawdopodobniej awansuje cyber_Folks. Oczywiście są tylko szacunki domów maklerskich, finalny skład indeksów poznamy 29 lutego. Nawet w przypadku negatywnego wyniku losowania, patrząc na poprawiające się z miesiąca na miesiąc parametry, zarówno kapitalizacji jak i obrotów akcjami, przeskoczenie do mWIG40 powinno być kwestią najbliższy kwartałów - podkreśla wiceprezes.