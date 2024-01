Scanway stworzy mikrosatelitę we współpracy z Koreańczykami

Celem współpracy jest rozwój systemu mikrosatelitów do obserwacji Ziemi, rozwój instrumentów optycznych oraz opracowanie ładunków obserwacyjnych dla projektu NarSha - konstelacji mikrosatelitów do monitorowania metanu. Wystrzelenie pierwszego, demonstracyjnego satelity, jest zaplanowane na IV kwartał 2026 roku. Po sukcesie satelity demonstracyjnego, planowane jest wystrzelenie kolejnych co najmniej 6-12 mikrosatelitów. - Kontynuujemy intensywny rozwój w zakresie produktów dla sektora kosmicznego i zawiązaliśmy kolejne ważne partnerstwo. Wspólnie z konsorcjum pod przewodnictwem koreańskiego Nara Space Technology, zamierzamy opracować demonstracyjnego mikrosatelitę o nazwie K3M (Korea Methane Monitoring Microsatelite) w ramach projektu NarSha. Jest to pierwszy koreański projekt do monitorowania metanu za pomocą satelity wyposażonego w zaawansowane instrumenty optyczne. Mikrosatelita ma uzyskać wysoką rozdzielczość przestrzenną i czasową obrazowania dla globalnych oraz punktowych źródeł metanu. Ma to przyczynić się do poprawy obecnych możliwości obserwacyjnych emitentów gazów cieplarnianych z kosmosu w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego i ograniczenia emisji metanu - wyjaśnia Jędrzej Kowalewski, prezes Scanway.

- Dla Scanway jest to kolejny krok do szerokiej komercjalizacji systematycznie rozbudowywanego przez nas portfolio produktowego i wejście na nowy, istotny rynek poza Europą. Po udanej misji mikrosatelity demonstracyjnego, będziemy naturalnym partnerem dla dostarczenia ładunku do kolejnych co najmniej 6-12 satelitów - dodaje.

Projekt NarSha, w ramach którego powstanie mikrosatelita demonstracyjny K3M, zakłada zbudowanie konstelacji co najmniej kilkunastu satelitów dla globalnej infrastruktury monitorowania punktowych źródeł metanu w czasie zbliżonym do rzeczywistego i z rozdzielczością przestrzenną na poziomie lokalnym. Projekt ma już zapewnione finansowanie.

– Porozumienie zawarte z Nara Space Technology to dla nas istotna referencja w toczących się obecnie na wielu frontach rozmowach biznesowych nakierowanych na rozbudowę i komercjalizację naszego portfolio produktowego. Pod koniec 2023 roku informowaliśmy o porozumieniu z niemieckim Marble Imaging, a nowy rok zaczynamy od skutecznego wyjścia poza rynek europejski w kolejnym komercyjnym projekcie. Warto podkreślić, że posiada on już zapewnione finansowanie przez inwestorów, w tym przez Korea Development Bank - podkreśla Mikołaj Podgórski, członek zarządu i współzałożyciel Scanway.

W czerwcu 2023 r. oferta publiczna Scanway zakończyło się sukcesem. Spółka pozyskała od inwestorów 9 mln zł, sprzedając swoje akcje po 45 zł za sztukę. W październiku miał jej akcje zadebiutowały na rynku NewConnect.