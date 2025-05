Czy zajmuje się Scanway

Scanway to polska firma działająca od 9 lat. W tzw. segmencie space spółka dostarcza rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery) i analitykę do obrazowania. Z kolei w segmencie przemysłowym oferuje rozwiązania oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym systemy do kontroli jakości.

Portfel zamówień Scanwaya na 31 marca 2025 r. wynosił 16,9 mln zł i nie uwzględniał spodziewanych środków z tytułu udziału w projekcie Camila. Wartość całej, zawartej 10 kwietnia 2025 r., umowy na projekt Camila wynosi 51,9 mln EUR. Dla ośmiu podwykonawców, w tym Scanwaya, przypada kwota 26,3 mln EUR.

W I kwartale spółka miała 3,2 mln zł przychodów, więcej o 97 proc. rok do roku. Obecnie Scanway jest notowany na NewConnect. Kapitalizacja spółki przekracza 93 mln zł. Po publikacji wyników za I kwartał zarząd podtrzymał plan przejścia z NewConnect na rynek główny w tym roku.

- Jesteśmy w trakcie zaawansowanych prac nad prospektem. Planujemy złożenie go do KNF w połowie roku i liczymy na możliwość debiutu jeszcze w 2025 r. Regularnie zajmujemy czołowe pozycje w zakresie wartości obrotów giełdowych, a w kwietniu odpowiadaliśmy za ponad 6 proc. całkowitych obrotów na NewConnect, notując trzecią pozycję spośród 360 spółek. Przejście na rynek regulowany umożliwi jeszcze szerszemu gronu inwestorów, w tym instytucjonalnym, ekspozycję na przyszłościowy i dynamicznie rozwijający się w Polsce sektor kosmiczny - komentował prezes, Jędrzej Kowalewski.