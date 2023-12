Bot jednych zwolni, innym pomoże w pracy i wpłynie na wzrost płac

Wielu ekspertów przekonuje, iż pracownicy – w kontekście dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji oraz robotyzacji – nie muszą się martwić o miejsca pracy. AI ma bowiem nie zastępować człowieka, ale go wyręczać lub wspomagać. Z zaawansowanych algorytmów mieliby korzystać choćby inżynierowie czy lekarze. Jak zauważa Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, profesji, które nie muszą się obawiać zastąpienia przez AI, jest więcej. Nie zaprzecza jednak, że istnieje wiele zawodów, których ekspansja algorytmów dotknie dość boleśnie. Wiele zawodów będzie musiało się zmienić, a niektórzy pracownicy stracą pracę. Zresztą to się już dzieje.

Czy pracownik będzie jeszcze potrzebny?

Z niedawnego z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, iż niemal co trzecia firma nad Wisłą zwolniła kogoś w ostatnich 12 miesiącach po wdrożeniu AI oraz automatyzacji. A prognozy nie pozostawiają złudzeń – zastępowanie pracy ludzkiej robotami będzie coraz powszechniejsze. Ankietowani przedsiębiorcy w naszym kraju przyznają, że automatyzacja i AI przyczynią się do redukcji etatów (57 proc.). I odwrotu od tej rewolucji już nie ma. Gotowość do wdrożenia takich technologii deklaruje aż 70 proc. rodzimych firm (z tego prawie jedna piąta już jest na etapie sięgania po takie innowacyjne rozwiązania). Badania pokazują, że najszybciej kosztem pracownika automatyzuje się handel – tu aż 100 proc. firm wskazało, że co najmniej jedna osoba została zwolniona. Kolejne branże w niechlubnym zestawieniu to administracja publiczna (75 proc.) oraz sektor TSL (38 proc.).

84 proc. pracowników badanych przez firmę Deel przyznaje, że korzysta z możliwości, które daje technologia AI codziennie lub kilka razy w tygodniu.

Dziś jednak przedstawienie precyzyjnego rachunku zysków i strat związanych z ekspansją botów wydaje się karkołomne. Oczywiste zagrożenia związane z tzw. generatywną sztuczną inteligencją (GenAI) przesłaniają liczne pozytywy. Wystarczy wspomnieć, iż pracownicy biurowi, ankietowanie przez Salesforce, szacują, że GenAI pozwoli im zaoszczędzić aż pięć godzin tygodniowo. Nie oznacza to jednak, że będą mieli więcej wolnego czasu. Nowa technologia zmieni bowiem sposób, w jaki myślimy o ludzkiej produktywności.