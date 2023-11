Do obrotu trafiło łącznie 1 328 000 akcji serii od A do G. Kurs po otwarciu notowań wzrósł o 43,6 proc. do 35,9 zł. Przewaga popytu utrzymuje się – przed południem walory nadal zyskują 44 proc.

Red Square Games jest 360. spółką notowaną na rynku NewConnect oraz 13. debiutem w 2023 r. Model biznesowy studia zakłada produkcję gier wideo o średnich budżetach, a także gier planszowych i RPG. Począwszy od 2023 r. celem spółki jest przeznaczenie do sprzedaży dwóch gier na PC oraz DLC do tych gier w okresie trzech lat. Studio chce też dywersyfikować źródło swoich przychodów poprzez portowanie gier na wszystkie dostępne platformy.

Pod koniec ubiegłego roku spółka przeprowadziła emisję akcji serii G, którą w całości objął główny akcjonariusz – Gravier Investment ASI - po 25 zł za akcję. Red Square Games pozyskał wtedy 1,5 mln zł, przy wycenie całej spółki na poziomie ponad 33 mln zł. Większościowi akcjonariusze podpisali umowy lock-up na okres od 12 do 24 miesięcy (na 63,15 proc. wszystkich akcji).

- Planowane przez nas projekty wymagają czasu i długoterminowych działań, a lock-up to gwarancja ich realizacji. Głęboko wierzę w sukces Red Square Games na globalnym rynku gamingowym - komentuje Krzysztof Wolicki, prezes spółki. W II kwartale 2023 r. wypracowała ponad 656 tys. zł zysku netto, wobec straty w wysokości prawie 5 tys. zł w analogicznym okresie 2022 r. W całym I półroczu przychody urosły o 106 proc. do 2,5 mln zł. Wynik ze sprzedaży poszedł w górę do około 750 tys. zł wobec 50 tys. zł straty w I półroczu 2022 r. Analogicznie na poziomie operacyjnym i netto.