O prawie 8 proc. tanieją w piątek po południu akcje studia Starward Industries. Co ciekawe, notowania 11 bit studios, czyli wydawcy gry, idą w górę. Obecnie zyskują prawie 3 proc. Gra „Niezwyciężony”, oparta na powieści Stanisława Lema, trafi na rynek w najbliższy poniedziałek. Dostępne są już recenzje. Średnia ocena, oparta o 17 recenzji, na stronie Metacritic wynosi 69/100 dla wersji na PC oraz 71/100 dla wersji na PS5 (średnia z 7 recenzji). Podobnie wyglądają noty na stronie Opencritic - średnia z 28 recenzji wynosi 71/100 (dla PC, Xbox X/S, PS5).

Czytaj więcej Technologie Starward chce przenieść akcje na GPW Starward Industries chce przenieść notowania na rynek regulowany GPW przed premierą gry "Niezwyciężony", zaplanowaną na 6 listopada i podtrzymuje, że przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyła emisja akcji - poinformował PAP Biznes dyrektor finansowy spółki, Michał Pietrzkiewicz.

DM BDM wskazuje, że plusy gry które dostrzegają recenzenci to: wyjątkowa stylistyka retro sci-fi, bardzo dobra gra aktorska, interesująca narracja, oszałamiające efekty wizualne i grafika oraz dbałość o szczegóły. Z kolei wskazywane minusy to: powolne tempo, sporadyczne problemy z animacją i dźwiękiem, słabnąca fabuła na koniec gry oraz krótki czas gry (6-8 godzin).

W styczniu Starward Industries podpisało aneks do umowy ze spadkobiercą twórczości Stanisława Lema, na mocy którego zapewniło sobie wyłączność na produkcję gier na podstawie powieści "Niezwyciężony" do 2028 r. Licencja pozwala na wyprodukowanie więcej niż jednej gry osadzonej w świecie „Niezwyciężonego”, włączając w to dodatki (DLC) i płatne dodatki fabularne do już zapowiedzianego tytułu.