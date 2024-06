Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Jednak ten wzrost był krótkotrwały. W późniejszych godzinach uwagę inwestorów przyciągnęły komunikaty ze strony Rezerwy Federalnej. Fed, i tu nie było zaskoczenia, nie zmienił poziomu stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu. Niemniej, późniejsze słowa szefa Fed, Jerome Powella, stanowiły jasną wskazówkę, że instytucja ta nie zamierza spieszyć się z łagodzeniem polityki monetarnej. Powell powiedział, że Fed utrzyma obecny poziom stóp procentowych do momentu, w którym napłyną wyraźne sygnały z gospodarki co do potrzebnej zmiany. A że póki co dane makro są mieszane, inwestorzy odczytali słowa szefa Fed jako zapowiedź kontynuacji obecnej polityki tak długo, ja tylko się da. To może oznaczać zaledwie jedno cięcie poziomu stóp procentowych w tym roku, w grudniu.

Im dłużej stopy procentowe pozostaną wysokie, tym większa jest presja podaży na notowania złota. O ile kruszec jest obecnie chętnie dodawany do portfela inwestycyjnego ze względu na ryzyko geopolityczne i gospodarcze, to wysoki poziom stóp oznacza, że atrakcyjną alternatywą dla złota mogą pozostać inne instrumenty finansowe, przynoszące odsetki.

DM BOŚ

Notowania złota – dane dzienne