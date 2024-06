Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne DM BOŚ

ZŁOTO

Ceny złota w oczekiwaniu na kolejne dane.

Piątkowe lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy i perspektywa przedłużania się okresu podwyższonych stóp procentowych w USA doprowadziły do tąpnięcia notowań złota i pogorszenia się średnioterminowych perspektyw dla cen tego kruszcu. Jednak na początku bieżącego tygodnia notowania kruszcu delikatnie odbiły w górę, a dziś poruszają się w konsolidacji w rejonie 2330 USD za uncję.

Na rynku złota trwa obecnie wyczekiwanie na ważne dzisiejsze dane i komunikaty ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszym z nich będzie odczyt inflacji CPI w USA za maj, którego publikacja jest zaplanowana na 14:30 polskiego czasu. Im wyższa inflacja, tym mniejsze szanse na rychłe cięcie stóp procentowych w USA (i tym gorzej dla notowań złota) – i na odwrót.

Z kolei później pojawi się szereg informacji ze strony Fed. Oprócz decyzji ws. stóp procentowych (co do której szanse na zaskoczenie są niewielkie, oczekiwane jest pozostawienie stóp na dotychczasowym poziomie) pojawią się projekcje makroekonomiczne Fed oraz komunikat po posiedzeniu FOMC – i to właśnie one mogą rzucić więcej światła na dalszą politykę monetarną Fed.