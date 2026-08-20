– Patrzymy na M&A, natomiast nie chcemy inwestować za wszelką cenę. Chcemy być bardzo racjonalnym inwestorem. Teraz też jesteśmy w procesie nabycia aktywa na zasadach ekskluzywności. Proces jest mocno poufny, natomiast jeżeli dobrze nam pójdzie, to na kolejnej konferencji wynikowej może pokażemy już dodatkowe aktywo w rodzinie – powiedział wiceprezes Piotr Krzyżewski na czwartkowej konferencji prasowej.
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Wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Anna Sobieraj-Kozakiewicz poinformowała, że grupa nie wyklucza żadnego kierunku geograficznego, jeśli chodzi o potencjalny rozwój za granicą i przejęcia M&A.
– Przyglądamy się Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Afryce, ale tylko w zakresie tych jurysdykcji, które są dla nas stabilne pod kątem bezpieczeństwa prawnego – Afryce Północnej, Maroku, ale nie wykluczam również innych kierunków. Przekrojowo patrzymy na rynek – powiedziała wiceprezes.
Jak zauważyła, na rynku miedzi jest mało projektów, które są na bardzo perspektywicznym etapie rozwoju.
– Ceny sprawiają, że projekty są częściowo przeszacowane, więc musimy bardzo ostrożnie podchodzić również do naszych planów przejęciowych – powiedziała.
Poinformowała, że jednym z priorytetów KGHM jest również badanie złóż na Ukrainie.
Wskazała, że na radarze KGHM są m.in. lit i tytan.
Pytana o odniesienie się do wskazanego niedawno przez przedstawicieli BHP kosztu przejęcia projektu miedziowego w wysokości 100 tys. dol. za tonę, odpowiedziała: „Będziemy informować, gdy będziemy gotowi. Trwają rozmowy. To nie jest taki koszt, ale trudno się do tego poziomu odnosić, nie wiedząc co prezes BHP miał na myśli”.
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Po pierwszym półroczu 2026 roku grupa KGHM miała 24,711 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 40,8 proc. rdr. Skorygowana EBITDA wzrosła o 89,1 proc. rdr do 9,198 mld zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5.579 mln zł wobec 579 mln zł rok wcześniej.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w I półroczu 2.556 mln zł wobec 1.818 mln zł rok wcześniej, a w samym II kwartale sięgnęły 1.876 mln zł.
Na koniec czerwca 2026 roku wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA wyniósł 0,4x.
– Pracujemy nadal nad efektywnością, bo chcemy wykorzystać czas dobrego otoczenia makroekonomicznego, dobrej koniunktury do tego, żeby zbudować sobie bazę finansową, zarówno do zamierzeń inwestycyjnych w kraju, jak i do rozszerzenia bazy zasobowej i tej siły finansowej, jaką dają nam aktywa zagraniczne – powiedział prezes Remigiusz Paszkiewicz.
Podtrzymał, że KGHM chce pozostać spółką dywidendową.
Grupa KGHM Polska Miedź znajduje się w dziesiątce największych producentów miedzi górniczej na świecie i jest drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada aktywa górnicze – kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali – zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.
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