Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju?

Jakie podmioty są głównymi beneficjentami uchwalonych przepisów?

Na jakie cele mogą być przeznaczone udzielane pożyczki?

Jakie warunki muszą spełniać przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie?

Jakie inne działania restrukturyzacyjne podjęto w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?

Jak Grupa Azoty dąży do poprawy swojej sytuacji finansowej?

Zmianę prawa zaproponowali posłowie KO. Sprawa jest pilna, bo w Jastrzębskiej Spółce Węglowej może zabraknąć pieniędzy na bieżącą działalność już w maju. Według wnioskodawców celem nowelizacji jest przede wszystkim umożliwienie ARP udzielenia pożyczek JSW i Grupie Azoty.

Reklama Reklama

Kto dostanie wsparcie z ARP? Lista firm i warunki pożyczek

Pożyczki będą mogły być przeznaczone na reorganizację firm zmierzającą do zmniejszenia kosztów ich działalności lub ich optymalizacji. Jednocześnie zastrzeżono, że cel pożyczki nie może być tożsamy z celem mechanizmu wsparcia publicznego. – Warunkiem udzielenia pożyczek będzie ustalenie przez ARP, na podstawie programu naprawczego przedstawionego przez pożyczkobiorcę, że posiada on zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z pożyczki – z pożyczki – wyjaśniono.

W projekcie wymieniono katalog przedsiębiorstw, które będą mogły uzyskać pożyczkę z ARP po wejściu przepisów w życie ustawy. Są to przedsiębiorstwa górnicze, przedsiębiorstwa prowadzące likwidację kopalń, ale też przedsiębiorstwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub jej sektora wskazanego w rządowych dokumentach strategicznych.

JSW na krawędzi. Bez pomocy pieniędzy może zabraknąć już w maju

Jesienią ubiegłego roku zarząd JSW informował, że liczy się z tym, że spółce grozi utrata płynności w marcu tego roku, o ile nie zostaną wdrożone działania antykryzysowe. Następnie przygotował plan restrukturyzacji biznesowej, w ramach którego zamierza zmniejszyć koszty i uprościć strukturę grupy. Pod koniec zeszłego roku JSW została objęta przepisami ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, co pozwala sfinansować program dobrowolnych odejść. W ramach działań naprawczych JSW podpisała w lutym porozumienie ze związkami zawodowymi ograniczające koszty pracy. Natomiast w marcu ARP podpisała umowę nabycia od JSW dwóch spółek zależnych – Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i Jastrzębskie Zakłady Remontowe za ponad 1 mld zł. Środki te również mają wesprzeć płynność JSW. Jak się dowiadujemy z okolic zbliżonych do rządu, w JSW bez pilnych działań już w maju może zabraknąć pieniędzy na bieżącą działalność. Pierwotnie Ministerstwo Aktywów Państwowych planowało pierwotnie pomoc JSW poprzez Fundusz Reprywatyzacji, ale przedłużające się rozmowy dot. porozumienia związków zawodowych i zarządu przedłużały się i okno czasowe na tę formę pomocy w międzyczasie się zamknęło.

Grupa Azoty walczy o przetrwanie. Sprzedaż aktywów i miliardowe długi

Grupa Azoty jest z kolei w trakcie działań mających poprawić jej sytuację finansową. Na koniec III kw. 2025 r. miała łącznie 4,3 mld zł zadłużenia. W marcu walne zgromadzenie zgodziło się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki na wniosek Skarbu Państwa. Elementem działań naprawczych jest także podpisana 1 kwietnia umowa sprzedaży Orlenowi spółki GA Polyolefins, która realizuje inwestycję Polimery Police. Transakcja pozwala na sfinansowanie zadłużenia i innych zobowiązań tej spółki zależnej.

Obecnie Grupa Azoty prowadzi negocjacje z instytucjami finansowymi w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.