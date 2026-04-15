Grupa kapitałowa Orlen realizuje i planuje kolejne inwestycje w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych, traktując go jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju petrochemii. Projekty te obejmują zarówno rozwój recyklingu mechanicznego, jak i wdrażanie technologii recyklingu chemicznego oraz procesów umożliwiających uzyskanie wysokiej jakości surowców cyrkularnych.
Producenci i przetwórcy tworzyw sztucznych widzą możliwość wzrostu popytu na surowce i produkty powstające z recyklingu odpadów. To, jak ten biznes...
„Inwestycje koncentrują się na rozbudowie kompetencji technologicznych, integracji recyklingu z istniejącymi aktywami petrochemicznymi oraz budowie stabilnych łańcuchów dostaw surowców wtórnych, przy współpracy z partnerami technologicznymi i rynkowymi. Ich realizacja jest rozłożona na kolejne lata i uzależniona od warunków regulacyjnych, dostępności surowca oraz sytuacji rynkowej, tak aby zapewnić efektywność ekonomiczną i długofalową wartość biznesową” – informuje dział prasowy Orlenu.
Koncern widzi dobre perspektywy wzrostu sprzedaży produktów z recyklingu tworzyw, przede wszystkim ze względu na obowiązujące regulacje unijne i rosnące wymagania klientów. W jego ocenie w najbliższych latach najszybciej może rosnąć sprzedaż recyklatów polimerowych o wysokiej jakości, w szczególności recyklatów polipropylenu i polietylenu. Powinny one znaleźć zastosowanie m.in. w opakowaniach i motoryzacji, gdzie presja regulacyjna oraz oczekiwania rynkowe są najsilniejsze, a jednocześnie możliwe jest osiągnięcie konkurencyjnej jakości materiału.
Koncern przejmie od Basell Orlen Polyolefins biznes związany z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE. Transakcja ma być sfinalizowana do końca rok...
„Bardziej wymagający pozostaje segment zastosowań o najwyższych standardach jakości, takich jak opakowania do kontaktu z żywnością czy kosmetykami. Ograniczeniem jest tu przede wszystkim złożoność technologiczna procesów recyklingu, co wpływa na tempo skalowania sprzedaży” – tłumaczy Orlen. Z tego też powodu jest zainteresowany rozwojem technologii recyklingu chemicznego (dostarczy surowce do petrochemii) oraz zaawansowanych technologii oczyszczania polimerów (będą poprawiać ich jakość).
