Sytuacja geopolityczna, w tym napięcia na Bliskim Wschodzie, jest jednym z kluczowych czynników kształtujących nastroje rynkowe oraz poziom i zmienność cen surowców na światowych giełdach, co ma wpływ na wszystkich uczestników europejskiego rynku, a wśród nich i na grupę Orlen. Jednocześnie koncern zapewnia, że stale monitoruje sytuację oraz podejmuje adekwatne działania mające na celu zapewnienie odpowiednich dostaw do Polski.

Reklama Reklama

Odnosząc się do kwestii importu ropy naftowej, informuje o posiadaniu zdywersyfikowanego i elastycznego portfela zamówień, opartego na wielu kierunkach oraz długoterminowych kontraktach z wiarygodnymi partnerami. Zauważa, że ropa trafiająca do zakładów Orlenu z Bliskiego Wschodu nie jest transportowana przez Cieśninę Ormuz. Dodatkowo koncern pozyskuje surowiec m.in. ze Skandynawii, obu Ameryk oraz Afryki, co znacząco ogranicza ryzyko związane z zakłóceniami w pojedynczych regionach świata.

„W przypadku gazu ziemnego, Orlen opiera zaopatrzenie na własnym wydobyciu w Polsce i Norwegii, dostawach gazociągiem Baltic Pipe oraz LNG pozyskiwanym z różnych kierunków świata, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych. Import LNG z Kataru (niedawno wstrzymany – red.) odpowiadał w 2025 r. za około 10 proc. zapotrzebowania Orlenu i jego odbiorców, co oznacza, że ewentualne ograniczenia z tego kierunku nie mają kluczowego znaczenia dla bilansu dostaw” – twierdzi dział prasowy płockiej spółki. Dodatkowo koncern ma możliwość elastycznego uzupełniania wolumenów na rynku spot, w czym pomocne jest posiadanie własnej floty nowoczesnych gazowców LNG, która zwiększa jego niezależność operacyjną i odporność na zakłócenia.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Orlen coraz więcej zarabia. Zapłaci nowy podatek Koncern zwiększa zyski dzięki wysokim cenom ropy naftowej, gazu ziemnego i paliw płynnych. To konsekwencja wojny w Iranie, która nie wiadomo jak dł...

Podstawowe założenia strategii Orlenu pozostają aktualne

Orlen podaje, że w obecnej sytuacji rynkowej i geopolitycznej koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilności operacyjnej grupy, przy jednoczesnej konsekwentnej realizacji strategicznych kierunków rozwoju. W jego ocenie nadal szczególnie ważna jest kontynuacja transformacji energetycznej, redukującej zależność od węglowodorów oraz umożliwiającej budowanie zdolności do funkcjonowania w coraz bardziej niepewnym i wymagającym otoczeniu rynkowym.

Foto: GG Parkiet

„Podstawowe założenia strategii Orlen 2035 pozostają aktualne i stanowią punkt odniesienia dla wszystkich kluczowych decyzji podejmowanych w 2026 r. W tym obszarze kluczowe znaczenie ma rozwój odnawialnych źródeł energii, inwestycje w realizację projektów offshore oraz budowa m.in. systemów do magazynowania energii” – podaje spółka.

Przypomina, że największym projektem, którego budowa zakończy się w tym roku, jest Baltic Power, pierwsza polska morska farma wiatrowa na Bałtyku, realizowana wspólnie z kanadyjskim partnerem biznesowym Northland Power. Instalacje o mocy około 1,2 GW będą w stanie zasilić energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych i pokryć około 3 proc. krajowego zapotrzebowania na prąd. Koszt inwestycji szacuje się na blisko 20 mld zł.

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami są budowy dwóch bloków parowo-gazowych CCGT w Grudziądzu i Ostrołęce. Koszt tych inwestycji to odpowiednio około 2 mld zł i 3,5 mld zł. Dzięki nim ma zwiększyć się stabilność i elastyczność krajowego systemu elektroenergetycznego, umożliwiając bezpieczną integrację rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii.

Orlen odnotował wyraźny postęp w transformacji energetycznej

W tym roku ma też zakończyć się realizacja projektu Morskiego Terminala Przeładunkowego Produktów Ropopochodnych na Martwej Wiśle w Gdańsku. Orlen przekonuje, że inwestycja o wartości około 0,5 mld zł umożliwi bezpośredni transfer surowców i produktów pomiędzy instalacjami gdańskiej rafinerii a zbiornikowcami, zwiększając efektywność logistyczną, bezpieczeństwo operacyjne oraz odporność łańcucha dostaw w warunkach podwyższonego ryzyka geopolitycznego.

Ponad rok temu Orlen ogłosił nową strategię, która przewiduje do 2035 r. m.in. przeznaczenie 350-380 mld zł na inwestycje i wypracowanie 500-550 mld zł skumulowanego zysku EBITDA LIFO. W tym kontekście koncern przekonuje, że w ostatnim czasie odnotował wyraźny postęp w realizacji najważniejszych filarów transformacji energetycznej. Poza przedsięwzięciami mającymi zakończyć się w tym roku, wymienia równolegle rozwijane projekty Baltic East i Baltic West, które budują bazę krajowych mocy zeroemisyjnych. Ważnym elementem strategii grupy pozostaje wzmacnianie bezpieczeństwa i elastyczności dostaw LNG, rozwój i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców i odnawialnych źródeł.

„Obszary, które stanowią największe wyzwania w realizacji strategii, to przede wszystkim wysoka zmienność otoczenia rynkowego i geopolitycznego, presja kosztowa oraz złożone i zmieniające się regulacje, szczególnie w sektorze energetycznym i petrochemicznym. Ponadto skala realizowanych projektów transformacyjnych – offshore, sieciowych, gazowych i przyszłych jądrowych – wymaga precyzyjnego zarządzania harmonogramami, kosztami oraz ryzykiem wykonawczym” – zauważa Orlen.