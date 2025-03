KGHM wyda miliardy na nowe szyby górnicze

Jednym z kluczowych elementów opracowywanej już od kilku miesięcy nowej strategii rozwoju grupy kapitałowej KGHM będą inwestycje we własne złoża zlokalizowane na terenie naszego kraju. W tym zakresie koncern do priorytetowych projektów zalicza te dotyczące budowy trzech szybów górniczych o nazwach: GG-2 (Odra), Retków i Gaworzyce.

„Cały proces związany z budową nowego szybu górniczego rozłożony jest na okres nawet do ośmiu lat, z nakładami w wysokości kilku miliardów złotych w zależności m.in. od jego przeznaczenia, głębokości czy warstw geologicznych, które napotykamy w lokalizacji jego posadowienia” – informuje zespół biura prasowego KGHM. Z kolei wcześniej spółka precyzowała, że wybudowanie jednego szybu to koszt od 2,5 do 3 mld zł.

Dziś KGHM eksploatuje w Polsce 28 szybów górniczych

GG-2 będzie tzw. szybem górniczym wdechowym o funkcji materiałowo-zjazdowej. Znajdzie się na obszarze górniczym Głogów-Głęboki Przemysłowy. Z ostatnich danych wynika, że w jego przypadku odebrano dokumentację geologiczną, a w opracowaniu jest dokumentacja przyrodnicza. Ponadto prowadzone są prace projektowe.

Retków znajdzie się na tym samym obszarze górniczym co GG-2 i będzie tego samego rodzaju. W przypadku tego przedsięwzięcia doszło już do zakupu nieruchomości, na których ma powstać. Najmniej zaawansowane prace dotyczą szybu wydechowego Gaworzyce. Z ostatnich danych wynika, że zarówno dla niego, jak i dla Gaworzyc uzgodniono warunki na wykonanie prac geologicznych.