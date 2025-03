KGHM przeszacuje wartość niektórych firm należących do grupy

W środę przed południem akcje KGHM zyskiwały chwilami nawet 4,7 proc., osiągając wartość 133,3 zł. Do zwyżki kursu tradycyjnie przyczyniły się notowania miedzi. Tym razem cena surowca rosła ze względu na zapowiedzi Li Qianga, premiera Chin, który potwierdził, że celem Państwa Środka na ten rok jest wzrost gospodarczy wynoszący około 5 proc. Dla rynku była to ważna deklaracja, gdyż Chiny są największym odbiorcą miedzi na świecie. W efekcie kurs surowca w Londynie chwilami przekraczał nawet 9,55 tys. USD za tonę. Ostatnio tak wysoko wyceniano go dwa tygodnie temu.

KGHM przeszacuje wartość niektórych aktywów

W sytuacji rosnących cen miedzi niewielki wpływ na notowania akcji KGHM miały opublikowane przez spółkę informacje na temat zasadności wykazania przeszacowania niektórych aktywów w sprawozdaniach finansowych za ubiegły rok. I tak w sprawozdaniu jednostkowym ma nastąpić odwrócenie części dokonanych w latach ubiegłych odpisów wartości udziałów w spółce holdingowej Future 1, która z kolei posiada 100 proc. udziałów w KGHM International (należą do niej złoża w Kanadzie i USA). Ich wartość oszacowano na ponad 2,32 mld zł. Ponadto mają być dokonane odpisy aktualizujące wartość udziałów lub akcji w sześciu innych firmach zależnych o wartości od 6,7 mln zł (Invest PV 58) do 90 mln zł (Pol-Miedź Trans).

Foto: Parkiet

Przeszacowania pojawią się też w sprawozdaniu grupy kapitałowej za 2024 r. Tu odpisy aktualizujące wartość aktywów mają objąć pięć zależnych firm z siedzibą w Polsce. Ich wartość w poszczególnych podmiotach będzie się wahać od 11,9 mln zł (Invest PV 7) do 180 mln zł (Pol-Miedź Trans).