JSW tnie inwestycje na ponad miliard złotych, a wiceprezes odchodzi

Plan naprawczy JSW wdrożony pod koniec ub. roku ma już teraz przynosić efekty. Zgodnie z nim zredukowano plan nakładów inwestycyjnych na 2025 rok o 1,2 mld zł, w porównaniu do wartości planowanych w połowie 2024 r.

Plan naprawczy JSW. Inne oszczędności i rezygnacja

W ramach optymalizacji działalności administracyjnej w spółce uzyskano ok. 80 mln zł oszczędności w obszarze zakupów w drugim półroczu 2024 r. Kolejne oszczędności wynoszą ok. 152 mln zł w obszarze zakupów w okresie styczeń-luty 2025 r. z kwoty 360 mln zł, która jest założona na 2025 rok zgodnie z Planem Strategicznej Transformacji. Spółka poinformowała ponadto, że rozpoczęto realizację szeregu inicjatyw mających na celu poprawę wykorzystania kompleksów ścianowych i doprowadzenie do wzrostu wolumenu wydobycia węgla koksowego.

Wszystkie działania w czterech kluczowych obszarach, a więc poprawa efektywności wydobycia, optymalizacja procesów zakupowych, racjonalizacja wydatków inwestycyjnych oraz optymalizacja funkcji wsparcia mają według szacunków do końca roku 2027 przynieść spółce 8,5 mld zł pozytywnych skutków finansowych. Doradcą JSW w procesie naprawczym jest firma A.T Kearney.

W odrębnym piątkowym raporcie JSW poinformowała, że tego dnia rezygnację ze skutkiem natychmiastowym złożył jej wiceprezes ds. rozwoju Jarosław Kluczniok (w listopadzie to on prezentował szczegółowe założenia Planu Strategicznej Transformacji). Nie podano przyczyn rezygnacji.