Odpady to perspektywiczny biznes, ale z górą problemów

Dla grupy największe koszty wiążą się z usługami obcymi, zużyciem surowców i materiałów oraz kosztami pracy. Spadać powinny za to te związane z energią elektryczną, gdyż spółka rozpoczęła już jej produkcję z pierwszej jednostki prądotwórczej w Karsach, a do końca tego roku uruchomi drugą jednostkę w Jedliczach.

Foto: Parkiet

Ubiegły rok wzrostem skonsolidowanych przychodów i niewielkim spadkiem zysku netto zakończyła Grupa Recykl. Sam IV kwartał, w ujęciu rok do roku, wiązał się jednak z dużym spadkiem zarobku. – Niestety sytuacja na rynku zagospodarowania odpadów w postaci zużytych opon, jak i całej gospodarki odpadami w Polsce jest zła, przede wszystkim wskutek braku odpowiednich regulacji. Jeżeli chodzi o opony, to Polska odpowiada za 60 proc. opon w UE, które nie są poddawane odzyskowi i recyklingowi, mimo że nasz udział w europejskim rynku opon wynosi jedynie 8 proc. – zauważa Maciej Jasiewicz, prezes Grupy Recykl. Jego zdaniem jest to tragiczne zarówno z punktu widzenia biznesu, jak i dla środowiska naturalnego, ponieważ co roku na dzikie wysypiska trafia około 25 tys. ton opon.

Czytaj więcej Energetyka Odpady uzupełnią produkcję energii Odpady i ich termiczne wykorzystanie mogą uzupełnić produkcję ciepła i energii w polskich miastach, ale nie są one alternatywą dla zastąpienia paliw stałych w produkcji. Niemniej mogą być pomocne. Problemem jest jednak finansowanie inwestycji.

Jakie wyniki w tej sytuacji wypracuje grupa w tym roku, będzie zależało od warunków rynkowych. Chodzi przede wszystkim o regulacje, zarówno ich brak, jak i wprowadzenie nowych przepisów będzie miało istotny wpływ na biznes recyklingu opon. Kolejne czynniki to: ceny stali, zapotrzebowanie na złom, ceny energii, koszty finansowe, presja na wzrosty płac, braki podstawowej i wykwalifikowanej kadry oraz sytuacja za naszą wschodnią granicą. – To, co nas cieszy i pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, to stały wzrost sprzedaży granulatów SBR, która rok do roku wzrasta o 13,7 proc. – zauważa Jasiewicz. Rośnie też popyt na czysty granulat. Ponadto zarząd liczy, że oferowany przez spółkę dodatek do modyfikacji asfaltu Smapol na stałe wpisze się jako zamiennik obecnie stosowanego dodatku celulozowego i będzie masowo wykorzystywany przy realizacji inwestycji drogowych.

Grupa Recykl oczekuje wzrostu obowiązującego poziomu odzysku i recyklingu opon, podobnie jak Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon, którego jest członkiem.