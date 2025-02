Unimot inwestuje w terminale paliwowe

Unimot Terminale, firma ze 100-proc. udziałem Unimotu, jest w trakcie opracowywania programu inwestycyjnego, którego głównym celem jest dostosowanie oferty do potrzeb klientów w zakresie różnorodnych usług związanych z magazynowaniem oraz obrotem paliwami i gazem LPG. „W szczególności chcemy zapewnić odpowiednie pojemności na zwiększone potrzeby klientów w zakresie magazynowania paliw oraz wyposażyć terminale w możliwość efektywnego dozowania biopaliw i dodatków firmowych do wydawanych paliw. Od strony administracyjno-planistycznej przygotowujemy się do tych wyzwań” – informuje biuro prasowe Unimotu. Dodaje, że w tym roku planowane jest ukończenie rozbudowy pojemności na gaz LPG w terminalu w Piotrkowie Trybunalskim, co znacząco zwiększy możliwości operacyjne tego obiektu.