Na dzisiejszej sesji akcje KGHM-u mocno zyskują na wartości

Dziś na otwarciu sesji giełdowi inwestorzy handlowali akcjami KGHM-u po 156,1 zł, co oznaczało wzrost kursu o 4,2 proc. W kolejnych minutach zwyżki sięgały nawet 159,4 zł (+6,4 proc.). Ostatnio tak wysoki kurs miał miejsce pod koniec maja, czyli w okresie w którym walory lubińskiej spółki zanotowały też tegoroczny rekord.

Reklama

Analizując dzisiejszą sesję na GPW warto również zwrócić uwagę, że papiery KGHM-u należą do zdecydowanie najmocniej zyskujących na wartości spośród akcji zaliczanych do indeksu WIG20. Ponadto zainteresowanie nimi jest zdecydowanie największe spośród wszystkich walorów znajdujących się na warszawskiej giełdzie, na co wskazuje wartość realizowanych nimi obrotów.

Czytaj więcej Wykres Dnia Wsparcie chińskiego banku centralnego dla rynku akcji Chiny rozważają plany utworzenia funduszu stabilizacji akcji i uruchomią co najmniej 800 miliardów juanów (113 miliardów dolarów) początkowego wsparcia płynności dla swojego dotkniętego trudnościami rynku akcji.

Chiny poprawiły nastroje inwestorów na całym świecie

Bezpośrednim powodem wzrostu popytu na papiery KGHM-u są oczywiście rosnące notowania miedzi. Dziś na London Metal Exchange jej kurs przekracza już 9,7 tys. USD za tonę. To wzrost o ponad 1,6 proc. Ostatnio po takich cenach handlowano miedzią w połowie lipca. Metal ten systematycznie zyskuje na wartości od początku września.

Dzisiejsza zwyżka kursu miedzi to konsekwencja poprawy nastrojów na globalnym rynku, która z kolei jest następstwem zapowiedzi Chin dotyczących szybkiej stymulacji tamtejszej gospodarki i wzmocnienia lokalnego rynku nieruchomości. W tym kontekście przede wszystkim należy zauważyć, że bank centralny Państwa Środka ogłosił przeznaczenie ogromnych środków na realizację założonego wcześniej celu dotyczącego wzrostu PKB. Ponadto obniżył stopy procentowe. Co więcej Chiny chcą wydać minimum 800 mld juanów (114 mld USD) na wsparcie płynności na rynkach akcji.