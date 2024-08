O kursie KGHM-u decyduje światowa sytuacja geopolityczna

Wyniki powinny być lepsze od oczekiwanych, ale to za mało

– Szacuję, że grupa wypracowała w II kwartale około 2,1 mld zł EBITDA. Jeśli moja prognoza się potwierdzi, będzie to wzrost o 37 proc. w ujęciu kwartał do kwartału i o 67 proc. przy porównaniu rok do roku – mówi Maj. Jego zdaniem do mocnej poprawy wyników przyczyniły się zarówno zwyżki cen miedzi, srebra i złota, jak i wzrost ich wydobycia. Szczególnie dobre rezultaty powinna pokazać amerykańska kopalnia Robinson. Poprawa zapewne nastąpiła też w Polsce, a nawet w Chile. W całym tym roku analityk Ipopemy Securities spodziewa się EBITDA w grupie KGHM na poziomie około 7 mld zł wobec 5,4 mld zł osiągniętych w 2023 r.

Z ostatnich danych operacyjnych lubińskiego koncernu wynika, że w czerwcu wyprodukował on 58,3 tys. ton miedzi płatnej, co było rezultatem o 1 proc. niższym od zanotowanego rok wcześniej. To konsekwencja kilkuprocentowych spadków w Polsce i Chile. Mocno, bo o 29 proc., produkcję zwiększył za to zależny KGHM International. Należąca do niego kopalnia Robinson osiągnęła taki wynik nie tylko z powodu wzrostu wydobycia, ale i z powodu odnotowania wyższej, niż miało to miejsce wcześniej, zawartości miedzi w rudzie. Istotne znaczenie dla wyników koncernu ma także produkcja srebra płatnego. W czerwcu sięgnęła 125,4 tony, co oznaczało zwyżkę o 56 proc.