- Normalny na rynku węgla cykl koniunkturalny został zaburzony przez wybuch wojny i interwencje państwa. Efekt jest taki, że dla Bogdanki 2022 r. był bardzo dobry, 2023 był już słabszy, a ten rok będzie po prostu zły – diagnozuje specjalista.

Kurs akcji Bogdanki pod presją. Bogdanka ma problemy ze zbytem węgla i geologią

Choć wydobycie w kopalni spod Lublina jest prowadzone bardzo efektywnie – produkcja sięga 7-8 mln ton rocznie – to węgla nie ma jak sprzedawać. Jeśli do tego dodać fakt, że działalność w branży wydobywczej charakteryzuje się wysoką dźwignią operacyjną, to nie może dziwić, że spadek ilości wydobywanego surowca bardzo mocno uderza w wyniki finansowe spółki.

Jakby tego było mało, to Bogdankę dosięgły jeszcze problemy geologiczne. W górnictwie to nic niezwykłego, że mniej więcej co trzy lata jakieś tego typu komplikacje się pojawiają, o czym zresztą mogła przekonać się też JSW. W Bogdance doszło do zalania ściany i konieczne było wyłączenie jej z eksploatacji.

- Nie da się ukryć, że górnictwo węgla kamiennego to operacyjnie trudny biznes, a pech Bogdanki polega na tym, że te problemy zbiegły się z rozregulowaniem rynku – podsumowuje Maj.