Orlen dostał wsparcie z UE na wodorowy projekt

Do 2030 r. grupa Orlen zamierza zbudować ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Paliwo będzie dostarczane z mających powstać tzw. hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Do końca dekady koncern chce mieć elektrolizery o łącznej mocy około 1 GW. To z kolei, w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen, umożliwi produkcję ponad 130 tys. ton rocznie odnawialnego wodoru.