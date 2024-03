Inwestorzy wyprzedają akcje KGHM-u. Spółka dokona odpisów na prawie 4 mld zł

Podczas dzisiejszej sesji giełdowi inwestorzy wyprzedają akcje KGHM-u. W połowie notowań handlowano nimi nawet po 109,65 zł, co oznaczało spadek kursu o 6,3 proc. w stosunku do ceny z piątkowego zamknięcia. Bezpośrednim powodem utrzymującej się od samego rana dużej przewagi sprzedających nad kupującymi walory koncernu niewątpliwie są informacje podane w piątek po sesji.

Chodzi m.in. o wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości krajowego majątku produkcyjnego (aktywa górnicze i hutnicze), amerykańskich kopalń Robinson i Carlota, kanadyjskiego Zagłębia Sudbury (kopalnie Morrison, Podolsky i McCreedy) oraz kanadyjskiego projektu inwestycyjnego Victoria. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM-u za ubiegły rok wykazały one zasadność dokonania odpisu aktualizującego wartość krajowych aktywów w wysokości prawie 3,62 mld zł. Przeszacowania dokonano też w odniesieniu do projektu Victoria w kwocie 89 mln USD (349 mln zł wg kursu NBP z 31 grudnia 2023 r.).

Odpisy aktualizujące wpływają też na jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM-u. W jego ramach wartość krajowych aktywów produkcyjnych przeszacowano o ponad 3,77 mld zł. Ponadto w odniesieniu do udziałów w spółce holdingowej Future 1, posiadającej bezpośrednio 100 proc. udziałów w KGHM International Ltd., dokonano odwrócenia części dokonanych w latach ubiegłych odpisów w wysokości 741 mln zł. W zakresie pozostałych zagranicznych aktywów górniczych, z uwagi na brak różnic lub brak istotnych różnic między tzw. wartością bilansową a wartością odzyskiwalną, nie stwierdzono podstaw do zmian.

KGHM informuje, że przeprowadzone operacje wpływają na jego wyniki finansowe przed opodatkowaniem. Ponadto mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową koncernu. Ostateczne ich wartości zostaną podane przy okazji publikacji zaudytowanych raportów rocznych spółki i grupy. Pierwotnie planowano je podać do publicznej wiadomości w najbliższą środę (27 marca). Spółka dokonała jednak przesunięcia tego terminu na 24 kwietnia. Powodu tej decyzji nie podano.