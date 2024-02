Ireneusz Sitarski delegowany do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu Orlenu

Rada nadzorcza Orlenu delegowała Ireneusza Sitarskiego do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, podała spółka. Decyzja rady zacznie obowiązywać od 17 lutego br. i jest następstwem złożenia rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej Tomasza Sójki z dniem 16 lutego br.