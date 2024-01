Zdecydowanym liderem notowań giełdowych na wtorkowej sesji spośród firm WIG 20 była Jastrzębska Spółka Węglowa (wzrost o 9,19 proc. ), a to wszystko za sprawą zmiany zalecenia analityka, Rafała Wiatra z Citi. Zmienił on swoją rekomendację z neutralnej na kupuj dla, a cenę docelową – jak pisze agencja Bloomberg – wyznaczył na poziomie 90 zł za akcję, kiedy to walory firmy są wycenianie obecnie na 41,7 zł za akcję.

Analitycy od wielu miesięcy podkreślali, że podstawy spółki są solidne, ale presja płacowa ze strony związków zawodowych uniemożliwiła firmie dalsze wzrosty podobnie jak drenowanie spółki opłatą solidarnościową na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Co więcej, zmieniająca się sytuacja na rynku wcale nie musi iść po myśli firmy. – Złoty się umacnia a ponad 90 proc. dochodów JSW generowanych jest w dolarach, a rynek europejski jest słaby. Kiedy na świecie wartość węgla koksującego wzrosła o ponad 30 proc. w IV kw. 2023 r. to w przypadku JSW ten wzrost wynosił ledwie 7 proc. Kolejne lata nie będą więc już tak sprzyjające, a apetyty związków zapewne nie opadną – mówił kilkanaście dni temu Jakub Szkopek, analityk Erste Group.