Bogdanka na dużym plusie

Czy przed węglem z Bogdanki widać dobre perspektywy handlowe?

Ostatnie jedenaście miesięcy były naprawdę wymagające, pełne wielu trudnych negocjacji. Ale także - bardzo dobre handlowo dla Bogdanki. Jest to wynikiem zabezpieczenia Bogdanki w długookresowe kontrakty dostaw z głównymi elektrowniami w kraju, które gwarantują nam stabilność współpracy. Negocjacje cenowe Bogdanki z odbiorcami na rok 2024 są obecnie w trakcie. Nie są to łatwe rozmowy, bo na cenę węgla w Polsce ma dziś wpływ wiele czynników, także tych zewnętrznych. Po pierwsze, niższy poziom zużycia węgla w bieżącym roku dla produkcji energii elektrycznej oraz wysoka generacja źródeł OZE stanowią ważne powody presji cenowej ze strony naszych odbiorców. W Polsce dostrzega się też zwiększone zapasy węgla. Dodatkowo, relatywnie wysokie temperatury w październiku i listopadzie, nie wpływały korzystnie na cenę węgla na rynku spotowym. Jesteśmy jednak spokojni o nasze plany sprzedażowe. Nasza Spółka ma bowiem wiele niezaprzeczalnych atutów, takich jak wspomniane wcześniej długookresowe, stabilne zabezpieczenie kontraktów z kluczowymi odbiorcami, korzystna lokalizacja Bogdanki w stosunku do Śląska lub źródeł węgla importowanego, czy sprawdzona jakość i logistyka dostaw – mówi Dariusz Dumkiewicz, z-ca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

Czy doskonałe wyniki finansowe idą w parze z sukcesami „na dole”?

Tak, oczywiście! Podtrzymujemy nasz plan na wydobycie w tym roku 7 mln ton węgla handlowego. Wskazuje na to też sama arytmetyka. Z naszego harmonogramu wynikało, że to właśnie IV kwartał będzie tym najlepszym. Jest to związane zarówno z uruchomieniem nowych ścian, realizacją elastycznego miksu 3-4 ścian (obecnie są to 4 pracujące ściany) oraz z dostępem do pokładów o wyższej miąższości. Nasze planowanie i zarządzanie ruchem się sprawdza. Wręcz częściowo już się sprawdziło. Przykładem może być uzyskany przez naszych górników rekordowy postęp ściany 7/VIII/389 w polu Stefanów, tj. 465 m w miesiącu. Dla Bogdanki jest to największy miesięczny postęp ściany w ciągu 41 lat wydobycia węgla przez kopalnię. To ogromny sukces całej Załogi – podsumowuje Adam Partyka, z-ca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych LW Bogdanka.

