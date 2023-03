Sasin, pytany w Radiu Plus o podatek od nadmiarowych zysków od spółek, powiedział, s półki górnicze na rosnących cenach węgla zarobiły bardzo. „Zyski JSW były rekordowe w zeszłym roku, zapowiadają się rekordowe w tym roku. I jest kwestia Orlenu, przetwórstwa przerobu ropy naftowej"Pracujemy nad rozwiązaniem, wkrótce zostanie podane do wiadomości. W marcu przedstawimy projekt o tym podatku" - dodał wicepremier. Zaraz po tej porannej deklaracji notowania JSW spadały o 5,8 proc. Orlenu o 2,14 proc. Bogdanki o 4,5 proc. PGE o blisko 2 proc.

Reklama

Czytaj więcej Finanse Temat podatku od nadmiarowych zysków znów uderza w giełdę Większość dużych spółek, w tym te z udziałem Skarbu Państwa, traci dziś na wartości. Taką reakcję inwestorów można powiązać ze słowami Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych.

Jak jeszcze pod koniec lutego wyjaśniał MAP naszej redakcji, propozycja daniny od nadzwyczajnych zysków była elementem rozwiązania mającego na celu łagodzenie skutków drastycznego wzrostu cen, w tym w szczególności cen energii. „Rząd RP podjął działania mające na celu zniwelowanie skutków rosnących cen energii, m.in. poprzez zamrożenie cen energii elektrycznej w ramach wprowadzonych limitów zużycia prądu. Z uwagi na powyższe, ostatecznie zdecydowano o przyjęciu innego rozwiązania przeciwdziałającego skutkom wzrostu cen energii niż danina od nadzwyczajnych zysków, którą proponował Minister Aktywów Państwowych.” – wyjaśniał MAP, które podkreślało, że w resorcie nie są prowadzone prace nad podatkiem od zysków firm energetycznych, w szczególności paliwowych i surowcowych. „MAP nie otrzymało na ten moment projektu regulacji do konsultacji w tym zakresie. Jeśli taki projekt zostanie przekazany do Ministerstwa to zgodnie z obowiązującymi zasadami zostanie poddany analizie i uzgodnieniom.” – informował nas MAP jeszcze 24 lutego. Z tego co się dowiadujemy prace ma obecnie prowadzić resort finansów.

Unijny podatek tylko częściowo

Podatek od nadmiernych zysków firm energetycznych, która zaproponowała w swoim rozporządzeniu Rada UE w październiku 2022 r. został w Polsce wprowadzony tylko częściowo. Objęte zostały nim tylko firmy elektroenergetyczne, ale już nie paliwowe, w tym górnicze.

Jak tłumaczyło „Rzeczpospolitej” wiodące w tej sprawie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach prac legislacyjnych w związku z kryzysem energetycznym, w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., wprowadzono mechanizm odpisu na specjalny fundusz na wszystkich wytwórców w ramach wszystkich form zawierania umów dot. sprzedaży energii elektrycznej. Jest to wdrożenie przewidzianego w rozporządzeniu UE w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii ograniczenie dochodu nadzwyczajnego. Aby wprowadzić drugi element tego systemu podatek od przychodów ze sprzedaży ropy lub jej rafinacji, węgla oraz koksu.

Reklama

Ministerstwa w lutym zaprzeczały

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych dementują informacje jakoby takie prace miałyby się toczyć, zaprzeczając w ten sposób doniesieniom o wznowieniu prac. Miało się na początku roku odbyć spotkanie z firmami wydobywającymi węgiel kamienny – Jastrzębską Spółką Węglową, Polską Grupą Górniczą, Bogdanką, Tauronem Wydobycie, a także prywatną PG Silesią. Spółki miały przesłać swoje dane finansowe za 2022 r. Tę informacje potwierdził nam prywatny „Bumech” na początku lutego.