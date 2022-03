Premier RP Mateusz Morawiecki podkreślił na konferencji prasowej w bazie paliw w Mościskach potrzebę realizacji radykalnego planu odejścia od paliw z Rosji w całej UE. – Jest potrzebne otrzeźwienie, my już wcześniej wiedzieliśmy, że Rosja posługuje w się w szczególności gazem jako narzędziem szantażu. Postulowaliśmy to już kilka miesięcy temu. Dla nas to konsekwentna polityka – powiedział premier.

Pożegnanie węgla z Rosji

Rząd zakłada odejście od rosyjskiego węgla do kwietnia, najpóźniej maja 2022 r. – Przyjęliśmy odpowiednią ustawę na Radzie Ministrów, kierujemy ją do parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta nałożymy całkowite embargo na węgiel, a więc mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego – zapowiedział Morawiecki. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa dodała, że alternatywą mogą być poza zwiększeniem krajowego wydobycia także import węgla z RPA czy Australii. Zapowiedziała także dialog z firmami ciepłowniczymi, które korzystały z węgla z Rosji. Zapowiedziała także możliwość wyrównywania cen dla branży, jeśli te byłyby znacząco wyższe.

Koniec z ropą z Rosji w tym roku

Szef rządu zapowiedział także odejście od rosyjskiej ropy i gazu do końca tego roku. – Od roku 2015-2016 rozpoczął się proces derusyfikacji tego ważnego surowca. Doszliśmy do tego, że jesteśmy już w znacznym stopniu niezależni. Ale i tutaj pokazujemy najbardziej radykalny plan w Europie odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku – podkreślił premier.

W przypadku gazu, proces uniezależniania się od rosyjskiego surowca trwa od kilku lat. – Byliśmy bardziej przewidywalni. Już wybudowaliśmy Gazoportu w Świnoujściu, a następnie rozpoczęliśmy budowę w 2016 r. gazociągu Baltic Pipe a także rozbudowaliśmy inne gazociągi. Planujemy także budowę pływającego Gazoportu koło Gdańska. To wszystko uniezależnia nas od rosyjskiej ropy, gazu realnie już w tym roku – przypomniał.

Pytany o sposób rozwiązania obecnych umów z rosyjskimi dostawcami ropy, Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przypomniał, że obecne umowy rosyjskimi dostawcami uwzględniają różne warianty. Dodał, że jeszcze kilka lat temu zależność od ropy z Rosji w rafinerii w Płocku wyniosła ponad 90 proc. Obecnie jest to ok. 50 proc.

– Po inwazji Rosji na Ukrainę PKN Orlen zamówił około 28 tankowców z ropą, aby uniezależnić polski system od ropy rosyjskiej – dodał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Więcej OZE i koniec węgla bez zmian

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przypomniała, że patrząc na już podpisane umowy przyłączeniowe i te ilości deklarowane w najbliższych aukcjach, możemy powiedzieć, że mamy ponad 30 GW w planowanych aukcjach energii z OZE do 2030 r. – Plan rozwoju sieci PSE zakłada obsługę 50 proc. OZE w Polsce. Do 2030 r., przy zwiększonych ambicjach osiągniemy 50 GW w OZE - powiedziała Moskwa.

–To oznacza zwiększenie ilości OZE w polskiej energetyce wiatrowej w lądowej, we wsparciu tych inwestycji i dalszym rozwoju, w usuwaniu barier legislacyjnych, jednocześnie jest też dalsze wsparcie rozwoju fotowoltaiki – dodała. Zapowiedziała kontynuowanie prac nad nowelizacją ustawy odległościowej, blokującej rozwój wiatraków na lądzie. Potrzymała także odejście od spalania węgla w 2049 r. – Tutaj od czasu podpisania umowy społecznej z górnikami nic się nie zmieniło – zakończyła.

Podatek od paliw z Rosji?

Premier zaproponował także ustanowienie nowego podatku od rosyjskich węglowodorów w Unii Europejskiej. Zaapelował do innych państw unijnych o rezygnację z surowców, sprowadzanych z Rosji. – Wzywam dzisiaj Komisję Europejską również do tego, żeby ustanowiła podatek od rosyjskich węglowodorów tak, aby w sprawiedliwy sposób również przebiegał handel i wyglądały zasady gospodarcze na jednolitym rynku europejskim – powiedział Morawiecki.