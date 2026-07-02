Kevin Warsh podczas dorocznego sympozjum bankierów centralnych w portugalskiej Sintrze nie przedstawił wskazówek dotyczących przyszłej ścieżki stóp procentowych. Dolar lekko się osłabił, jednak kurs EUR/USD pozostaje blisko poziomu 1,14. Nowy szef Fed powtórzył, że nie zamierza udzielać wskazówek dotyczących możliwych przyszłych decyzji w zakresie stóp procentowych.

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Ton jego wypowiedzi był mniej jastrzębi, niż oczekiwał rynek. Stwierdził, że oczekiwania inflacyjne oraz ryzyka inflacyjne osłabły w ostatnich tygodniach wraz ze spadkiem cen energii. Jednocześnie podkreślił, że inflacja nadal pozostaje powyżej celu i potwierdził determinację Fed do przywrócenia stabilności cen. Zaznaczył również, że decyzje będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie. Złoto pozostaje w okolicy 4000 USD za uncję.

Notowania ropy nadal się cofają, a baryłka WTI spada w kierunku 68 USD po tym, jak USA poinformowały, że rozmowy z Iranem przebiegają w konstruktywnym tonie.

Również raport ADP, będący przedsmakiem publikowanych dziś oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy, okazał się słabszy od oczekiwań. Zgodnie z nim zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło w czerwcu o 98 tys. wobec oczekiwanych 118 tys. i 122 tys. miesiąc wcześniej.

Na rynku walutowym dolar, mimo wczorajszego lekkiego osłabienia, pozostaje relatywnie mocny, a para EUR/USD utrzymuje się poniżej 1,14. Złoto notowane jest w pobliżu 4000 USD za uncję. Zarówno dla perspektyw dolara, jak i rynku metali szlachetnych, kluczowe w najbliższym czasie pozostaną publikowane dane makroekonomiczne z USA oraz sygnały płynące z Fed.