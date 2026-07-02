Impulsem stały się doniesienia dotyczące potencjalnego wykorzystania przez Meta Platforms nadmiarowej mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji i jej częściowej monetyzacji poprzez model zbliżony do usług chmurowych. W uproszczeniu rynek zaczął dyskontować scenariusz, w którym dotychczasowy, niemal geometryczny model wzrostu popytu na infrastrukturę AI może ulec przekształceniu, a dynamika inwestycji kapitałowych w układy obliczeniowe, zaawansowane pamięci oraz centra danych nie będzie już tak jednoznacznie kierunkowa jak wcześniej.

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Interpretacja była szybka i w dużej mierze automatyczna. Skoro hyperscalerzy zaczynają rozważać sprzedaż lub udostępnianie własnej mocy obliczeniowej, to pojawia się pytanie, czy skala wcześniejszych inwestycji w infrastrukturę AI nie zaczyna wyprzedzać bieżących potrzeb własnych modeli i usług. W konsekwencji ucierpiały najbardziej wrażliwe segmenty rynku, czyli producenci pamięci, dostawcy zaawansowanych układów scalonych oraz szeroko rozumiany łańcuch dostaw AI, które są najbardziej lewarowane na kontynuację bardzo wysokiej dynamiki zamówień ze strony największych operatorów centrów danych.

Jednak taka reakcja rynku, choć zrozumiała w krótkim terminie, wydaje się oparta na uproszczonym odczytaniu sytuacji. W rzeczywistości nie mamy do czynienia z sygnałem ograniczenia inwestycji w AI, lecz raczej z próbą optymalizacji i lepszego wykorzystania już istniejącej oraz nadal rozbudowywanej infrastruktury. Informacje rynkowe sugerują, że kierunek ten wynika bardziej z chęci poprawy efektywności wykorzystania aktywów niż ze strukturalnej zmiany podejścia do budowy mocy obliczeniowych.

Co istotne, sama idea monetyzacji nadwyżek mocy obliczeniowej nie stoi w sprzeczności z kontynuacją silnych inwestycji w infrastrukturę AI. Wręcz przeciwnie, może ona sugerować, że skala budowanych dziś centrów danych jest na tyle duża, iż naturalnie generuje okresowe nadwyżki mocy, które mogą zostać skomercjalizowane zamiast pozostawać niewykorzystane. W takim układzie infrastruktura przestaje być wyłącznie kosztem wspierającym rozwój modeli, a zaczyna funkcjonować jako aktywo o potencjale przychodowym, co jest typowe dla późniejszych faz intensywnych cykli inwestycyjnych.

W tym kontekście kluczowe pozostaje pytanie, czy mamy do czynienia z początkiem zmiany paradygmatu inwestycyjnego w sztucznej inteligencji? Odpowiedź wydaje się bardziej zniuansowana. Z jednej strony można argumentować, że rynek przechodzi z fazy czystej ekspansji wydatków inwestycyjnych, opartej na założeniu nieograniczonego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową, do fazy bardziej dojrzałej, w której istotne staje się wykorzystanie, rotacja i monetyzacja istniejących zasobów obliczeniowych.

Z drugiej strony jednak nie widać żadnych przesłanek wskazujących na osłabienie strukturalnego popytu na zaawansowane układy obliczeniowe oraz pamięci o wysokiej przepustowości, czyli bardzo szybką pamięć używaną w centrach danych do obsługi sztucznej inteligencji. Wręcz przeciwnie, główni gracze rynku, tacy jak Microsoft, Amazon, Alphabet oraz Meta Platforms, nadal realizują wieloletnie programy rozbudowy infrastruktury centrów danych, a zapotrzebowanie na układy obliczeniowe oraz szybkie pamięci pozostaje wysokie i strukturalnie wspierane przez rozwój modeli generatywnych oraz rosnącą skalę wykorzystania sztucznej inteligencji w produktach konsumenckich i biznesowych.

Co więcej, można argumentować, że obecna sytuacja nie tyle ogranicza przyszły popyt, co może go w pewnym zakresie wzmacniać. Lepsza efektywność wykorzystania infrastruktury oraz możliwość jej częściowej monetyzacji mogą prowadzić do szybszego wdrażania kolejnych zastosowań sztucznej inteligencji, co w dłuższym horyzoncie zwiększa całkowite zapotrzebowanie na moc obliczeniową, nawet jeśli ścieżka wzrostu wydatków inwestycyjnych staje się bardziej falista niż liniowa.

W efekcie obecna reakcja rynku wydaje się przede wszystkim korektą narracyjną, a nie zmianą fundamentalnego trendu. Sektor półprzewodników i pamięci dyskontuje krótkoterminowe ryzyko wolniejszego tempa przyrostu zamówień, podczas gdy strukturalna teza dotycząca rozwoju sztucznej inteligencji oraz rozbudowy globalnej infrastruktury obliczeniowej pozostaje nienaruszona.

W tym sensie wydarzenie to można interpretować nie jako punkt zwrotny cyklu, lecz jako sygnał przejścia od fazy gwałtownej, niemal geometrycznej ekspansji wydatków inwestycyjnych do bardziej złożonej fazy, w której kluczowe znaczenie zaczyna mieć optymalizacja, alokacja i monetyzacja infrastruktury AI. Nie musi to oznaczać końca boomu, lecz raczej jego naturalną ewolucję w kierunku bardziej dojrzałego i wielowarstwowego modelu wykorzystania mocy obliczeniowej.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB