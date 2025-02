Analitycy nadal widzą potencjał w akcjach Synektika

Z najnowszego raportu analityków Trigon DM wynika, że akcje Synektika są niedowartościowane. Dlatego nadal rekomendują „kupuj” podnosząc cenę docelową do 275,40 zł, co daje ok. 25 proc. przestrzeni do wzrostu kursu.