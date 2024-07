Gospodarka odżywa, ale powoli. Już od lipca znów przyspieszy inflacja

Negatywne w czerwcu było też osłabienie złotego, spowodowane czynnikami zewnętrznymi (m.in. ogłoszenie we Francji wcześniejszych wyborów parlamentarnych), ale wydaje się, że są spore szanse na powrót złotego do mocniejszych poziomów w lipcu. Za to wszyscy analitycy są zgodni, że na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych i pozostaną one na poziomie 5,75 proc.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Inflacja w Polsce. GUS podał najnowsze dane Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6 proc. – podał GUS w tzw. szybkim szacunku.

Gospodarka konsumentem stoi?

Czerwiec to ostatni miesiąc drugiego kwartału 2024 r., może więc już szacować, jaka była kondycja gospodarki w tym w okresie. – Można mówić o pewnej zadyszce w przemyśle, a konsumenci zwiększali wydatki na towary i usługi, choć w tempie nieco mniejszym niż wzrost ich siły nabywczej – wskazuje Monika Siergiejuk, ekspertka ekonomiczna PZU.

– Gospodarstwa domowe najwyraźniej wykorzystują okres wysokiego wzrostu ich bieżących dochodów do odbudowy oszczędności nadszarpniętych dwucyfrową inflacją z lat 2022-2023. W tej sytuacji szacujemy, że PKB w ujęciu realnym zwiększył się w II kwartale o blisko 3 proc., a podstawowym czynnikiem wzrostu, podobnie jak w I kwartale, było spożycie prywatne i publiczne – analizuje Siergiejuk.

– Gospodarka w czerwcu podobnie jak w pierwszej połowie roku zależy od konsumenta – ocenia Piotr Arak, ekonomista VeloBanku.