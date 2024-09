Raporty z wynikami pełne zaskoczeń

Niedocenione przez rynek

Wśród spółek gamingowych z dobrej strony pokazał się Ten Square Games, który pozytywnie zaskoczył poziomem zysków. Spółka zanotowała 22 mln zł kwartalnego zysku netto, blisko trzykrotnie więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA wzrosła rok do roku o blisko 25 proc., do 27,3 mln zł. W II kwartale 2024 r. płatności grupy osiągnęły poziom 96,2 mln zł, co stanowiło spadek o 3,4 proc. w porównaniu z I kwartałem. Drugi kwartał pokazał, że grupa jest na dobrej drodze do realizacji strategicznego celu, jakim jest odwrócenie trendu spadku przychodów. – Wyniki finansowe oceniam pozytywnie. Widać, że zarząd jest nastawiony na zwiększanie zaangażowania graczy w swoich starych projektach, planując im drugą młodość. „Fishing Clash” dostał nowe funkcjonalności, podobnie „Hunting Clash” – zauważa Piotr Poniatowski, analityk BM mBanku. – Wstępne dane za lipiec oraz sierpień wskazują na wzrosty w obu tych tytułach. Pytanie, na jak długo starczy tego paliwa – dodaje. Jednocześnie docenia wysiłki spółki związane z rozwojem nowych produktów. Spółka poinformowała, że pracuje aktualnie nad trzema nowymi prototypami gier.

Tempem poprawy wyników mocno zaskoczyło Oponeo.pl. Rynek wprawdzie wypatrywał wyraźnie lepszych rezultatów niż zeszłoroczne, jednak nie docenił możliwości internetowego dystrybutora. Spółka rok do roku podwoiła zysk netto, do 23,7 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł blisko trzykrotnie, do 36,4 mln zł. Jak wyjaśnia Piotr Łopaciuk, analityk BM PKO BP, spółka skorzystała na bardzo wysokiej rentowności w segmencie opon oraz dźwigni operacyjnej w szybko rozwijającej się spółce zależnej Dadelo, sprzedającej rowery. – W samym Oponeo w II kwartale skokowo wzrosła rentowność brutto na sprzedaży, do najwyższych poziomów od paru lat. Być może presja konkurencyjna na rynku online nieco zelżała. Jeśli zestawić to z wiarą głównych akcjonariuszy w spółkę (w I kwartale zwiększyli swój udział w kapitale o 10 pkt proc.), można mieć nadzieję, że jest to dość trwała zmiana, a nie wywołana jedynie lepszymi warunkami zakupowymi (w tym umocnieniem złotego) – zauważa ekspert. Do sporej poprawy wyników grupy z niemałym stopniu przyczyniła się dynamicznie rozwijająca się spółka zależna Dadelo. – Przy wzroście przychodów o ponad 50 proc. i na dodatek rosnącej rentowności wyniki Dadelo gwałtownie się poprawiają. Spółka szybko powiększa udział w rynku, a dźwignia operacyjna mocno poprawia wyniki – wyjaśnia analityk.

Dobra passa trwa

Kolejny bardzo udany kwartał ma za sobą Rainbow Tours, który jest beneficjentem utrzymującego się wysokiego popytu na wycieczki zagraniczne, odbudowanego po pandemii. Zyski kwartalne touroperatora rosły szybciej, niż zakładał rynek.

– Wyniki finansowe Rainbow Tours są powyżej naszych założeń i oczekiwań rynku. W porównaniu z naszą ostatnią aktualizacją prognoz wynik EBITDA za II kwartał jest o około 30 proc. wyższy. Pomimo wysokiej bazy z ubiegłego roku marża EBITDA poprawiła się do 7,8 proc. – wskazuje Dariusz Dziubiński, analityk BM Pekao. Pozytywnie zapatruje się na kolejne kwartały. Wyjaśnia, że kursy walut i ceny paliwa lotniczego pozostają korzystne dla realizacji poziomów marży brutto (w porównaniu ze zmianami cen wycieczek turystycznych) w III i IV kwartale. – W ostatnim czasie nastąpił niewielki wzrost cen wycieczek pod koniec sezonu wakacyjnego. W rezultacie nasze prognozy na ten rok są konserwatywne i widzimy miejsce na rewizje w górę (zysk netto za 2024 r. powyżej 200 mln zł). Warto również zauważyć, że wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie maj–czerwiec był na bardzo dobrym poziomie i są oznaki, że wzrost przychodów w III kw. może być wyższy, niż szacujemy – zauważa.

W przypadku Torpolu zaskoczeniem dla rynku był dużo mniejszy od oczekiwań spadek zysków. Budowlana spółka udowadnia, że w bardziej wymagających warunkach rynkowych jest w stanie osiągać solidne marże. – Bieżąca rentowność normalizuje się w porównaniu ze znakomity okresem lat 2021–2023, jednocześnie marża w I półroczu br. (a szczególnie w II kwartale) jest wyraźnie wyższa niż wskazywane przez spółkę modelowe 6 proc. Przy historycznie konserwatywnym podejściu spółki do marż na początku realizacji nowych zleceń traktujemy to jako dobry prognostyk na kolejne kwartały – wskazuje Krzysztof Pado, analityk DM BDM. Uważa, że wysoki portfel zleceń (ponad 4,7 mld zł na koniec II półrocza) powinien pozwolić spółce na korzystne pozyskanie w obecnej sytuacji rynkowej podwykonawców i dostawców (spadek nakładów PKP PLK w 2024 r., nikła podaż nowych kontraktów), a także na selektywne podejście do przetargów, jeśli w końcu się pojawią (PKP PLK zapowiedziała rozpoczęcie postępowań za 17 mld zł w II połowie tego roku, natomiast przegląd całego programu inwestycyjnego może przeciągnąć się do 2025 r.).