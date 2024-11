Tydzień z wyborami w USA, Fedem i nową projekcją NBP. Emocje gwarantowane?

W czwartek na GPW dominowała podaż, a WIG20 testował kluczowy poziom wsparcia na poziomie 2200 pkt. Ostatecznie indeks zakończył dzień spadkiem o 1,12% zamykając się z wynikiem 2205 pkt. Najsłabiej w indeksie radziły sobie akcje LPP oraz przedstawicieli sektora bankowego. Zachowanie polskiego parkietu wpisywało się w to, co obserwowaliśmy na rynkach bazowych. Niemiecki DAX w czwartek stracił 0,93%, na amerykański S&P500 spadł o 1,86%.

W piątek, kiedy na naszym rynku był dzień wolny, indeksy zagraniczne odrabiały część strat. Inwestorzy nie przejęli się nawet słabymi danymi z rynku pracy w USA. Amerykański Departament Pracy podał w piątek, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w październiku o zaledwie 12 tys. Oczekiwano zwyżki o 100 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 223 tys., po korekcie z 254 tys. Wpływ na te dane miały jednak dwa huragany, a także strajk w Boeingu.

Ten tydzień na światowych rynkach zdominowany zostanie przez odbywające się we wtorek 5 listopada wybory prezydenckie w USA. W ogólnokrajowych sondażach kandydatka Partii Demokratycznej Kamala Harris i były prezydent USA i kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump cieszą się bardzo podobnym poparciem. W ostatnich tygodniach lekką przewagę odnotowywać zaczął jednak Donald Trump. W amerykańskim systemie wyborczym zwycięstwo w wyborach na poziomie ogólnokrajowym nie gwarantuje jednak objęcia prezydenckiego fotela, a o tym, kto zostanie głową państwa w USA, decyduje Kolegium Elektorów.

Dwa dni później, w czwartek 7 listopada odbędzie się posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego. Rynku (FOMC). Rynek spodziewa się, że Fed obniży stopy procentowe w USA o 25 pb, a do końca przyszłego roku łączna skala cięć wyniesie 125 pb. Nieco w cieniu wydarzeń w USA, w środę, Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. Nie spodziewamy się żadnych zmian, a nasza uwaga skupiona będzie przede wszystkim na nowych projekcjach przygotowanych przez analityków banku centralnego oraz zaplanowanej na czwartek konferencji Prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Huragany i Boeing ciążą amerykańskiemu rynkowi pracy

Kamil Cisowski, DI Xelion

Pod nieobecność polskiego rynku indeksy w Europie i USA odreagowywały w piątek kończącą październik wyprzedaż. Po naszej stronie Atlantyku stopy zwrotu z głównych indeksów wahały się od 0,83% (FTSE100) do nawet 1,46% (IBEX). Dane o amerykańskim zatrudnieniu okazały się znacznie słabsze od oczekiwań – raport BLS wskazał na zaledwie 12 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Pierwsza reakcja długu była potężna, rentowności obligacji 2-letnich spadły z 4,22% do 4,08%. Przez resztę dnia efekt ten był jednak stopniowo wymazywany, a na jego koniec obligacje powróciły do punktu wyjścia. Kurs EURUSD, który w pierwszym momencie naruszył 1,09, osunął się niemal do 1,0830, choć dzisiaj rano znów silnie rośnie. Na finalną reakcję na pewno wpłynął fakt, że dane były silnie zniekształcone przez efekt strajków w Boeingu (33 tys. osób) i dwa huragany, które w trakcie miesiąca pustoszyły południowy wschód USA, ale BLS nie umiał skwantyfikować ich efektu. Raport kończy w naszej ocenie debatę, czy FOMC obniży stopy w listopadzie, podobnie widzi to rynek, który wycenia prawdopodobieństwo cięcia o 25 pb na 99,9%, będąc ponownie niemal przekonanym, że w grudniu będzie miała analogiczny ruch (83,1%).