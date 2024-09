Rewelacyjna forma byków we Frankfurcie i Hongkongu

Tak znakomitego tygodnia jak ten, w Chinach nie widzieli od lat. Kwadrans przed godziną 6:00 Hang Seng Index (+3.5%) testował poziom 20612 punktów. Psychologiczna bariera 20k została rozbita. Tygodniowa stopa zwrotu przekracza obecnie wartość +13%. Ostatni raz tak mocna zwyżka miała miejsce w październiku 1998 r. Wówczas kończyła się kilkunastomiesięczna bessa, a rynek wchodził w okres akcyjnej hossy. W Szanghaju także dominuje zieleń, ale brakuje tam rekordów stulecia. W listopadzie 2008 r. Shanghai Composite Index osiągnął wyższą niż obecnie tygodniową stopę zwrotu. Nie umniejsza to faktu, że bieżąca zwyżka o +12% jest imponująca.

Na Starym Kontynencie inwestorzy także są wpatrzeni w 20000 punktów. Mianowicie niemieckiemu indeksowi największych spółek niewiele już pozostało do magicznej bariery. Wczoraj bykom udało się przebić przez 19k i zamknąć dzień z wynikiem +1.7%. Historyczne maksima zostały pokonane, a wizja ataku 20k stała się faktem. Nawet w trzeciej linii Deutsche Boerse widać było poruszenie pośród inwestorów. Jednakże sDAX zatrzymał się pod strefą oporu. Nie udało się przebić przez szczyt z sierpnia. Także średnia dwustusesyjna ponownie zablokowała wzrosty. Swoją okazję wykorzystał mDAX (+1.8%). Górne ograniczenie kanału jest już na wyciągnięcie sesji. Kończy się jednak miejsce wewnątrz prostokąta.

Na Wall Street druga i trzecia linia nie jest już tak skora do wzrostów jak na niemieckim parkiecie. Wczoraj Russell2000 wprawdzie zakończył dzień na plusie, ale sytuacja techniczna pozostała bez zmian. Benchmark tkwi w lokalnej konsolidacji, a w średnim terminie opory są powyżej indeksu. Wciąż brakuje potwierdzenia z tej części rynku. Nie przeszkadza to jednak inwestorom w wypychaniu DJIA na północ. We czwartek indeks blue chips zyskał +0.6% i ponownie zbliżył się do historycznych szczytów. Dzisiaj okaże się, czy hat-trick zostanie wykonany. Tydzień temu nie udał się bykom ten wyczyn, zatem tym razem mogą próbować się zrewanżować.

Rekordy hossy pojawiły się na wykresie S&P500. Wprawdzie zwyżka o +0.4% nie jest wynikiem godnym szczególnej uwagi, ale konsekwencja byków już tak. Mija trzeci tydzień zdominowany przez kupujących. Wrzesień pomimo pesymistycznych rokowań ma szansę zakończyć się na plusie. Obecny wynik to +1.7% i byki zapewne będą chciały go dowieźć do mety. Bój o historycznie wysokie zamknięcie miesiąca trwa na Nasdaq Composite. Indeks utrzymuje się powyżej 18000 punktów, a do tygodniowych rekordów brakuje mu nieco ponad 200 oczek.

Dzisiaj sWIG80 ma ostatnią szansę na to, aby ponownie zamknąć miesiąc na plusie. Sierpniowy wynik to +0.6%, a obecna zaległość względem poprzedniego zamknięcia to -1.4%. Otoczenie zewnętrze sprzyja bykom z trzeciej linii GPW. Wczoraj udało się finiszować powyżej średniej dwustusesyjnej, a minima są coraz wyższe. Momentum także sprzyja wzrostom, zatem końcówka miesiąca ma prawo należeć do kupujących. Tym bardziej że na szerokim rynku dominują pozytywne nastroje.