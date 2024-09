Dzisiaj dane o bezrobociu z USA

Coraz słabiej wygląda WIG20. W poniedziałek pojawiła się nadzieja na przełamanie lokalnego oporu. Wczoraj powstał nowy dołek. Spore zamieszanie jak na kilka dni notowań. Jeżeli dzisiejsze minima będą niżej niż wczorajsze, to niedźwiedzie mogą poczuć się swobodniej ze wszystkim z tego wynikającymi konsekwencjami.

Indeks WIG zbliżył się do wsparcia 83000 punktów. To potencjalna trampolina dla ruchów na północ, co potwierdzają lokalne dołki. Jej utrzymanie jest kluczowym zadaniem dla zwolenników wzrostów.

Najsłabiej w USA radziły sobie indeksy Dow Jones. Transportowa wersja od momentu otwarcia ciągnęła cenę na południe. W konsekwencji w tabeli zobaczymy wynik -1,91%. DJI wypada lepiej, bo pod koniec dnia odrobił połowę strat. Ustabilizowało to wynik pół procent niżej niż w środę.

Spółki technologiczne nie mogły się zdecydować i poruszały się blisko linii zamknięcia z wcześniejszej sesji. Amplituda wahań NDX nie przyniosła nowych informacji. Być może bliskość wsparcia 18700 punktów zatrzymała zapędy podaży z początku tygodnia. Warto przypomnieć, że ta strona rynku po raz wtóry przyspieszyła w okolicach 19550 punktów. Jest to więc ważny opór. Ciekawe, czy zobaczymy powtórkę z początku sierpnia?

Nasza waluta pozostaje stabilna w relacji do EU/RPLN i GBP/PLN. Na tych instrumentach da się wyznaczyć długoterminowy obszar konsolidacji. W przypadku wspólnej waluty wsparciem pozostaje 4,25. Opór wyznaczony został o 12 grozy wyżej. Na pierwszy plan w ostatnich tygodniach wychodzi 4,30. To istna oś obrotu, gdzie lokalnie pojawiają się szczyty i dołki.

Nieco inna sytuacja jest na USD/PLN. Słabość waluty USA pozwoliła na wyjście dołem z konsolidacji, czyli przełamanie wsparcia 3,90. Obecnie ruch korekcyjny wraca w te okolice. Jeżeli szczyt pojawi się przed dotarciem do tego miejsca, to trend aprecjonujący naszą walutę może przyspieszyć. Wyjście powyżej wspomnianej ceny ponownie zmusi do przywołania ograniczeń wynikających z ruchu bocznego z pierwszego półrocza.