Tymczasem na GPW początkowe spadki zostały szybciej zanegowane, a odbicie w dalszej części sesji było wyraźnie mocniejsze niż na rynkach bazowych. WIG20 zyskał ponad 1,8% będąc jednym z najsilniejszych indeksów, ustępując jedynie tureckiemu XU 100. Przy spadku jedynie Allegro i CD Projekt (oba traciły poniżej 1,0%), mocną sesję zaliczyły akcje PGE (+8,3%), a duży wpływ na wzrostową wycenę WIG20 miały LPP, PZU, Orlen, Pekao i Santander (wszystkie powyżej +2%). Dzięki temu WIG20 oddalił się od wsparcia na 2 400 pkt, co poprawia układ techniczny indeksu blue chips, który ma teraz otwartą drogę do powrotu w kierunku strefy tegorocznych maksimów na 2550-2600 pkt. Pozytywną wymową dla krajowego rynku było równoczesne wyraźne wzmocnienie złotego, co może potwierdzać napływy zagranicznego kapitału. Podobny ruch, chociaż w mniejszej skali wykonał także mWIG40. Lokalny kapitał korzystał jeszcze z wakacji, co można stwierdzić po niższej zmienności sWIG80 i braku zmian tego indeksu w poniedziałek.

Kluczowym wydarzeniem w bieżącym tygodniu w Polsce będzie zaplanowane na 3-4 września dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Nie spodziewamy się zmian w wysokości stóp procentowych. Wnikliwie przyglądać będziemy się natomiast treści opublikowanego po posiedzeniu komunikatu i zapowiedzianej na 5 września konferencji prezesa NBP. Ekonomiści BNP Paribas podtrzymują prognozę zakładającą, że Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie łagodzenie polityki pieniężnej w Polsce w marcu 2025 roku, a do końca przyszłego roku stopa referencyjna NBP spadnie do 4% z 5,75% obecnie.

Wtorek na azjatyckich rynkach jak na razie nie przynosi kluczowych rozwiązań

Piotr Neidek, BM mBanku

W Tokio trwa odpoczynek po sierpniowych zawirowaniach. W Seulu kontynuowana jest konsolidacja a zmienność nie odbiega od tego, co można było zaobserwować w ostatnich tygodniach. W Hongkongu, po nieudanej próbie zdobycia sierpniowych szczytów, byki oddają pole swoim oponentom. Natomiast w Szanghaju trwa dalsza wyprzedaż akcji.

Wrzesień to jak na razie piąty spadkowy miesiąc z rzędu. Shanghai Composite Index konsekwentnie zmierza ku tegorocznej podłodze. W długim terminie obowiązują podażowe sygnały. Benchmark odpadł na południe po nieudanej próbie powrotu do wnętrza kilkunastoletniego trójkąta. Zasięgi spadków nie zostały w całości wykonane, co sprzyja niedźwiedziom w kontynuacji bessy. Jak na razie dominuje kanał spadkowy a jego dolne ograniczenie to potencjalny magnes dla indeksu.

Po długim weekendzie do gry wracają jankescy inwestorzy. Poranne notowania kontraktów terminowych nie wskazują przełomu na wykresie. S&P 500 future konsoliduje się poniżej tegorocznego sufitu. Podwójny szczyt nadal zagraża zwolennikom hossy. Nie pomaga także rozjechanie się DJIA oraz Nasdaq Composite. Technologiczny indeks nie potwierdził piątkowych rekordów w wykonaniu indeksu blue chips. Ta rozbieżność może okazać się jedynie lokalną aberracją. Jednakże na rynku długu coraz bliżej jest do zjawiska tranzycji. Różnica między rentownością dziesięcioletnich papierów a dwuletnich obligacji bliska jest zeru. Po ponad dwóch latach zanika zjawisko inwersji a to generuje ryzyko powtórki wydarzeń z lat 2000 oraz 2007 r.