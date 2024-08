Nvidia przebiła prognozy, ale to za mało. Rynek skazany na spadki?

Na niemieckim parkiecie nastroje wciąż pozostają bycze. Wczoraj DAX (+0.5%) finiszował na wysokości 18782 punktów i był to drugi historyczny wynik. Do majowych szczytów pozostało już tylko mniej niż 100 punktów, co przy obecnej zmienności stwarza szansę na pobicie rekordów jeszcze w tym miesiącu. Indeks nie jest wykupiony a wczoraj udało się przełamać lokalną linię oporu łączącą majowo-lipcowe szczyty. Problemem pozostaje jednak druga i trzecia linia, gdzie zamiast presji ze strony kupujących widać wzmożoną aktywność niedźwiedzi. Wczoraj niepowodzeniem zakończyła się próba wyłamania linii średnioterminowego trendu spadkowego. DAX jest o krok od zdobycia szczytów ale sDAX do tegorocznego sufitu ma około 10% zaległości. To stawia pod dużym znakiem zapytania dalsze losy akcyjnej hossy w długim terminie.

Dominacja jankeskich byków zaczyna się chwiać, a wczorajsze wydarzenia stwarzają ryzyko pogłębienia spadków. Wprawdzie DJIA walczy na historycznych maksimach, ale już S&P500 zaczyna budować podwójny szczyt. Nie pomaga także sytuacja na wykresie Nasdaq Composite. Wczorajsze spadki o -1.2% zwiększają negatywny wydźwięk objęcia bessy sprzed kilku sesji. Także fakt, że sierpniowe maksimum wypadło poniżej lipcowego szczytu sprawia, że niedźwiedzie mogą upatrywać w tym szans dla siebie. W pierwszych dniach miesiąca udało się obronić średnią dwustusesyjną. Jednakże teraz momentum zaczęło przeważać na korzyść spadków i rosną obawy o ponowny test sierpniowego denka.

Wczorajsze osłabienie złotego może okazać się czymś więcej, niż tylko lokalną korektą. USDPLN otarł się o opór 3.88 i w przypadku zamknięcia dnia wyżej pojawiłby się pretekst do dalszej zwyżki. Taki scenariusz uderzyłby w akcyjne byki, które są coraz bardziej zachowawcze. WIG20 zamknął się pod średnią dwustusesyjną, ale wciąż przebywa w strefie lokalnego wsparcia. mWIG40 utknął pod linią trendu spadkowego a nad sobą ma objęcie bessy. Natomiast sWIG80 nie może poradzić sobie ze zniesieniem Fibonacciego 61.8% poprzednich spadków. Wszystko to sprawia, że do ruszenia byków z miejsca potrzebny będzie mocniejszy impuls. Tylko z której strony miałby nadejść, skoro na Wall Street oraz Deutsche Boerse impet hossy wyhamował?

Osłabienie złoteog nie sprzyja GPW

Arkadiusz Banaś, BM Alior Banku



W środę główne indeksy warszawskiego parkietu od początku sesji zniżkowały, choć pod koniec notowań stronie popytowej udało się wyprowadzić niewielkiej skali odbicie. Ostatecznie jednak sesję należy zaliczyć do spadkowych, mimo relatywnie sprzyjającego otoczenia na europejskich rynkach bazowych (DAX i CAC40 zaliczyły nieznaczne wzrosty). Krajowej giełdzie ciążyła nieco sytuacja na rynku walutowym – po dwóch tygodniach solidnego umacniania się złotego, wczoraj para walutowa USD/PLN odbiła nieco w górę.

W Stanach Zjednoczonych uwaga inwestorów skierowana była przede wszystkim w stronę Nvidii, która wczoraj po sesji opublikowała kwartalne wyniki finansowe. Zainteresowanie walorami tej drugiej co do wielkości spółki na Wall Street objawiało się już podczas notowań – kurs jej akcji spadł o 2,1%, najwięcej spośród przedstawicieli grupy tzw. Magnificent 7. Spółka nie zawiodła inwestorów i po raz kolejny pozytywnie zaskoczyła wynikami – zysk na akcję wyniósł 68 centów vs. oczekiwane 64 centy, natomiast przychody wzrosły do 30,04 mld USD wobec oczekiwanych 28,7 mld USD. Rekordowe wyniki okazały się jednak okazją do realizacji zysków – akcje spółki spadły w handlu pozasesyjnym o prawie 9%.