Z Piotrem Milińskim porozmawiamy o sytuacji na rynkach. To jest wyjątkowy czas. Jesteśmy po giełdowym debiucie SpaceX. Jest wstępne porozumienie pokojowe z Iranem i zapowiedź otwarcia cieśniny Ormuz. Trwa szczyt G-7. Będzie posiedzenie Fedu pod przewodnictwem nowego szefa Kevina Warsha. Czy koniec wojny i kosmiczny debiut SpaceX to paliwo do dalszej hossy na giełdach? A może jest za dużo optymizmu, jest zbyt dobrze i nachodzi czas na przyhamowanie wzrostów albo nawet na głębszą korektę?

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