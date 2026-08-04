Po poniedziałkowym wyjściu na najwyższe poziomy w historii WIG20 dalej prze ku górze. Pomimo odcięcia dywidendy z PKO BP indeks dużych spółek, zbliżając się do półmetka sesji, zyskuje 0,7 proc., a jego dotychczasowe maksimum wypadło na 3979,8 pkt. Ciężar wzrostów wzięły na barki PGE, KGHM oraz Tauron, które umacniają się odpowiednio o 7 proc., 4,8 proc. oraz 3,2 proc. Zyskują także banki. Gorzej prezentuje się sektor handlowy – na dole tabeli znajdziemy LPP, Żabka Group oraz Dino.

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Dziś nad Wisłą zyskuje cały szeroki rynek. mWIG40 wspina się o 0,7 proc., również ustanawiając historyczne szczyty, z kolei sWIG80 jest ponad 1 proc. powyżej wczorajszego zamknięcia. Siła całego rynku sprawia, że WIG przy 1,4-proc. umocnieniu zbliża się do 150,5 tys. pkt.

W Europie na zielono świeci dziś większość rynków. Przebudził się m.in. Paryż, gdzie CAC40 jest 2,9 proc. na plusie. Niemiecki DAX z kolei zyskuje 0,4 proc. Z przewagą byków zakończyła się dzisiejsza sesja w Azji, aczkolwiek słabiej wypadł Hang Seng, tracąc 0,6 proc. Hongkoński indeks przerwał tym samym passę sześciu wzrostowych sesji z rzędu.

Na rynku walut wtorek przebiega spokojnie. Kurs głównej pary walutowej pozostaje w okolicach 1,151. Za dolara krajowi inwestorzy płacą 3,74 zł, a za euro 4,30 zł. Uncja złota kosztuje podobnie do wczorajszego zamknięcia, tj. 4057 dolarów. Nieco zwyżkuje ropa naftowa po mocnej przecenie pierwszego dnia tygodnia.

Poprawa nastrojów utrzymuje się na rynku amerykańskim – kontrakty na Nasdaq 100 zyskują około 0,6 proc., w reakcji m.in. na mocne prognozy Palantira i ON Semiconductor, które uspokajają inwestorów odnośnie do wydatków poniesionych na rozwój sztucznej inteligencji.