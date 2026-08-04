Marek Rogalski, analityk, DM BOŚ
Naszego gościa pytamy m.in.:
Czy nowego szefa Fed trzeba postrzegać bardziej jako jastrzębia czy gołębia?
Co może dalej się dziać z dolarem.
Czy EUR/USD i okolice 1,14 to już dołek?
Jakie są szanse na mocniejszego dolara?
Złoty wróci na dobre do żywych?
Obniżka stóp procentowych w Polsce za mocno została wyceniona przez złotego?
Interwencja walutowa na rynku jena. Jakie mogą być jej konsekwencje?
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