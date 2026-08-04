Naszego gościa pytamy m.in.:

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Czy nowego szefa Fed trzeba postrzegać bardziej jako jastrzębia czy gołębia?

Co może dalej się dziać z dolarem.

Czy EUR/USD i okolice 1,14 to już dołek?

Jakie są szanse na mocniejszego dolara?

Złoty wróci na dobre do żywych?

Obniżka stóp procentowych w Polsce za mocno została wyceniona przez złotego?

Interwencja walutowa na rynku jena. Jakie mogą być jej konsekwencje?