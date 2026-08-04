Onde i podmioty z grupy Neo Energy Group sprzedały po 50 proc. udziałów w firmach Solar Kazimierz Biskupi i KWE na rzecz Orlen New Power, która należy do koncernu Orlen. Chodzi o przejęcie projektu hybrydowej instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 216 MW. Łączna cena bazowa za sprzedane udziały, obejmująca tzw. subrogację pożyczek udzielonych firmom będącym przedmiotem transakcji przez dotychczasowych wspólników, wynosi około 62,1 mln zł. Szacowana wartość za 50 proc. udziałów przypadająca na samo Onde sięgnie 38,6 mln zł.

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Orlen i Onde nadal będą współpracować

W wielkopolskiej gminie Kazimierz Biskupi (niedaleko Konina) powstanie kompleks łączący farmę fotowoltaiczną (o mocy 180 MW) i wiatrową (36 MW), który będzie produkował około 315 GWh energii elektrycznej rocznie. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez oba podmioty, które dokonały zbycia posiadanych udziałów.

I tak Onde zostało generalnym wykonawcą farm fotowoltaicznej i wiatrowej. Jego łączne wynagrodzenie wyniesie 437,2 mln zł netto. Dodatkowo zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla farmy fotowoltaicznej i wiatrowej (z wyłączeniem serwisu turbin) na 2 lata o łącznej wartości 5,6 mln zł netto. Neo Energy Group odpowiadać będzie za zarządzanie procesem budowy. Z kolei nadzór inwestorski z ramienia grupy Orlen sprawować będzie Energa Green Development.

Polskie firmy będą realizować projekt w Kazimierzu Biskupim z wykorzystaniem formuły cable poolingu, która polega na współdzieleniu jednego przyłącza energetycznego i tej samej mocy przyłączeniowej przez co najmniej dwie instalacje OZE. Tadeusz Zborowski, wiceprezes ds. finansowych Orlenu New Power, przekonuje, że nabycie tych przedsięwzięć to transakcja łącząca dużą skalę inwestycji z wysokim stopniem zaawansowania projektów oraz efektywnym wykorzystaniem dostępnych mocy przyłączeniowych. „Połączenie energetyki słonecznej i wiatrowej zwiększa efektywność wykorzystania infrastruktury sieciowej, a jednocześnie wzmacnia potencjał generowania wartości przez grupę Orlen” - twierdzi Zborowski.

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Orlen rozwija hybrydowy model OZE

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w III kwartale tego roku. Z kolei pierwsze podanie napięcia do sieci przewiduje się na początek 2028 r., a pełne uruchomienie komercyjne na II kwartał 2028 r.

„To kolejny konkretny efekt naszego programu inwestycyjnego. Rozwijamy aktywa wspierające transformację energetyczną Polski, angażując przy tym polskie firmy i wzmacniając krajowe kompetencje w nowoczesnej energetyce” – twierdzi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Spółka informuje, że projekt w Kazimierzu Biskupim będzie następną inwestycją koncernu polegającą na rozwijaniu hybrydowego modelu OZE. Model ten był już sprawdzony w Wielkopolsce przy instalacji Kleczew Solar & Wind. Obie inwestycje dzieli odległość około 8 km. Tym samym w regionie powstanie jeden z większych lądowych klastrów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jego łączna moc wyniesie 485 MW.