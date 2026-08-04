Oddech rynku w WIG20 był jednoznacznie pozytywny i zwyżkowało 16 walorów przy 4 przecenionych. Na pierwszym planie grał wzrost apetytu na ryzyko, który budował zwyżki rynków bazowych czytanych szeroko od surowców przez metale po waluty. W istocie, najmocniej grana w Warszawie spółka KGHM odpowiedziała zwyżką o przeszło 8 procent na wzrost cen miedzi o niespełna 1,6 procent, banki posilały się również umocnieniem złotego do dolara, gdy Orlen przeceniał się razem ze spadkami cen ropy, która na głównych kontraktach traciła po około 5 procent. Oddech całego rynku wyglądał równie dobrze i zwyżki zanotowało 57 procent spółek przy 33 procent przecenionych i 10 procent bez zmiany ceny. Całość zsumowała się w sesję solidarnego kreślenia nowych rekordów hossy przez indeksy WIG i WIG20. Szybowanie indeksów na historycznych maksimach powoduje, iż w roli oporów grają teraz bariery psychologiczne. Warto zatem odnotować, iż indeks szerokiego rynku pierwszy raz w historii zameldował się nad psychologiczną barierą 150000 pkt., gdy WIG20 mierzył się z 4000 pkt. Z perspektywy technicznej zasadne wydaje się oczekiwanie jakiegoś skonsolidowania się indeksów na poziomach, które były celem rynku po pokonaniu wcześniejszych barier psychologicznych. Wiele będzie jednak zależało od zachowania otoczenia, które – jak niemiecki DAX – znalazło siłę do pokonania psychologicznych oporów, w tym wypadku 26000 pkt. lub S&P00 zdający się właśnie otwierać sobie drogę do ataku na psychologiczną barierę 8000 pkt. Stale nie warto też tracić z pola uwagi zachowania dolara, którego słabość po ostatniej decyzji Fed o braku podwyżki ceny kredytu była jednym z kluczowych elementów podnoszących globalny apetyt na ryzyko.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas