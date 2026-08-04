Z tego artykułu dowiesz się: Na jakich warunkach USA i Iran mogą zawrzeć porozumienie w sprawie kluczowego szlaku morskiego.

Jak ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz wpłynie na globalne ceny ropy naftowej oraz handel innymi towarami.

Jakie jest stanowisko Iranu w sprawie kontroli nad cieśniną i dlaczego utrudnia ono postęp w negocjacjach.

Dlaczego wynik rozmów dyplomatycznych ma kluczowe znaczenie dla amerykańskiej sceny politycznej przed wyborami.

„Prowadzimy rozmowy z Irańczykami” – powiedział Bessent w programie „Squawk Box” w CNBC. „Istnieje szansa, że dziś lub jutro zawrzemy porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny i przejścia do bardziej znormalizowanego stanowiska w tym konflikcie”.

Reklama Reklama

Zapytany o to, czy Iran będzie mógł pobierać opłaty za przejazd, sekretarz skarbu odpowiedział, że umowa umożliwiłaby swobodny przepływ w cieśninie. „To byłaby swoboda przepływu” – powiedział Bessent. „Chociaż sytuacja w ciągu ostatnich kilku dni jest tam nadal nieco niepewna, widzieliśmy już całkiem sporo statków wypływających z cieśniny”.

Cena kontraktów terminowych na amerykańską ropę naftową spadła o około 4 proc., poniżej 77 USD za baryłkę, po wypowiedzi sekretarza. Bessent powiedział, że spodziewa się dalszego spadku cen po otwarciu cieśniny Ormuz.

„Są tam setki, jeśli nie tysiące statków czekających na wypłynięcie” – powiedział. „To nie tylko energia. To nawozy, produkty rafinowane, różne gazy przemysłowe. Moglibyśmy zobaczyć duże wsparcie w handlu, gdy te ceny spadną”. „Chcę dać im ostatnią szansę przed dekapitacją” – powiedział Trump dziennikarzom w poniedziałek. „Dowiecie się dziś albo jutro. To znaczy, szybko odejdą, tak czy inaczej. To nie jest zbyt skomplikowane”.

To „ostatnia szansa” dla Iranu na osiągnięcie porozumienia – powiedział prezydent, po tym, jak odwołał to, co określił jako poważny atak na Republikę Islamską w weekend, w który prawdopodobnie zaangażowany byłby Izrael.

Rozwiązanie dyplomatyczne wydaje się zależeć od rozmów między Omanem a Iranem, mających na celu umożliwienie przepływu większej liczby statków przez cieśninę. Niewiele wskazuje na postęp w tych negocjacjach, a Iran nadal zajmuje twarde stanowisko w sprawie tego szlaku wodnego. Utrzymuje, że ma prawo do zarządzania ruchem morskim i atakowania statków, które próbują przepłynąć przez wąskie gardło bez jego zgody.

Pozycja Iranu podkreśla trudności, z jakimi boryka się Trump, kończąc wojnę, którą rozpoczął pod koniec lutego, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii, uderzając w amerykańskiego przywódcę i jego Partię Republikańską przed wyborami parlamentarnymi w listopadzie.