W pierwszej fazie wtorkowego handlu akcje giełdowego dystrybutora materiałów elektrotechnicznych i urządzeń OZE zwyżkowały nawet o ponad 5 proc., czemu towarzyszył wyższy niż zwykle obrót.

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Według szacunkowych danych w niedawno zakończonym miesiącu przychody grupy wzrosły rok do roku o 25 proc., osiągając poziom 131,6 mln zł, a dynamika wzrostu sprzedaży w kanale e-commerce przyspieszyła do 58 proc. Wzrost sprzedaży w lipcu napędzany był w szczególności przez segment OZE i rozwiązania z zakresu infrastruktury energetycznej, przy czym Grodno zwiększyło przychody we wszystkich głównych obszarach działalności. Istotnie wzrósł udział sprzedaży w kanale e-commerce, który wypracował w lipcu 23,9 mln zł przychodów (wzrost o 58 proc. rok do roku.)

Łącznie w pierwszych czterech miesiącach roku finansowego 2026/2027 (okres od kwietnia do lipca 2026 r.) Grupa Grodno zwiększyła przychody o 24 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku, do 498,6 mln zł, przy wzroście wartości sprzedaży online o 51 proc., do 86,7 mln zł.

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– Od początku nowego roku finansowego jesteśmy powyżej wewnętrznych planów, zwiększając tempo przejmowania udziałów rynkowych. Co ważne, platforma AiGrodno wchodzi już w fazę mierzalnego efektu skali, a dynamika naszego e-commerce przyspiesza z miesiąca na miesiąc. To właśnie nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, są jednym z głównych silników napędzających strategię Grodna – podkreśla Marcin Gardas, wiceprezes Grodna.

Finalne rezultaty sprzedaży wraz z wynikami za pierwszy kwartał roku finansowego 2026/2027 (okres od kwietnia do czerwca 2026 roku) spółka przedstawi w kwartalnym raporcie okresowym, którego publikacja zaplanowana jest na 20 sierpnia.